抱著石頭在水底修龍宮？一群貴州男為何被稱「蝦兵蟹將」

一群中年男子抱著石頭悠閒的在水下漫步。這不是絕世高人在練功，原來這是新興的戶外有氧運動，利用石頭的重量讓身體沉到水底，在氧氣耗盡之前盡快向前奔走來鍛鍊全身肌肉。水中抱石行走的逗趣模樣，被網民笑稱「蝦兵蟹將修龍宮」。

來源：YouTube

近日引起關注的影片來自貴州，一群中年男子站在水底，張著眼、懷抱石頭快步行走。為了對抗水裡的阻力，各式誇張肢體動作不斷，小團體間也有種競速氣氛，比賽誰能走著快些、跨得大步些；還有人抱著石頭滑倒，滑稽的在水中飄浮。直到口鼻裡的空氣吐盡，受不了的人放開石頭上升到水面大口呼吸空氣。

充滿喜感的畫面讓網友看開懷，紛紛留言「去龍宮談業務」、「提著公事包」、「水裡送快遞」；還有網友疑惑「他們怎麼做到眼睛張開」、「怎能閉氣這麼久」，也有人大讚水質清澈，「求購手機防水袋」，也有人想要來同款的「水底攝影」留念。

多位民眾組團一起水下抱石行走。(取材自抖音)

自由潛水（Freediving）是指不攜帶水下供氧裝備，不吸純氧，單憑正常的呼吸和屏息進行的潛水活動。與陸地上的傳統運動相比，水中移動需要更多的氣力。水的浮力減少了衝擊傷害的風險，而水的阻力也能加強肌肉鍛鍊。水上慢跑、水中有氧操和水中瑜伽等運動，都是水中健身的一部分。

查詢相關資料，抖音 平台二年前即有相關影片發布，參與「鍛鍊」的民眾通常是組團戶外下水，在超2米深水下運動，雖然是多人共同行動，但野外氣候環境多變，在安全意識上仍不可輕忽大意。