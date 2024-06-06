上海打造中國入境旅遊第一站 Shanghai Pass助消費

上海入境遊漸熱，業界期待旅遊市場百花齊放。圖為入境遊客在上海豫園商圈觀光。（新華社）

作為海外遊客進入中國的重要門戶和樞紐，上海正著力打造中國入境旅遊第一站，助力建設國際消費中心城市。

中新社報導，近期上海入境旅遊逐漸火熱，街頭出現不少海外遊客體驗City Walk（城市漫步）。據上海市文化和旅遊局統計，今年1月至4月，上海累計接待入境遊客近190萬人次，同比增長205%；其中過夜外國人超123萬人次，同比增長250%。

上海陸續推出支付、通信等便利措施。今年5月，上海推出不記名實體卡Shanghai Pass，緩解入境人士移動支付難，覆蓋交通出行、景區景點、文旅場館、商超購物等多元消費場景，為境外人士、手機使用不便人群提供便捷服務體驗。

據了解，今年一季度，上海已部署外卡POS機（收銀機相關設備）超4.5萬台，核心商圈、機場碼頭、地鐵 車站、三星級以上飯店、3A級以上景區等實現外卡POS機全覆蓋。

以文旅融合為主線，上海不斷升級迭代文旅消費體驗新玩法。上海目的地國際旅遊有限公司董事總經理鍾瑋說，海外遊客日益青睞深度體驗類線路，像本地人一樣感受中華傳統文化和居民時尚生活的交融，因此旅遊機構推出更豐富多元的旅行產品，滿足入境遊客需求。

此外，今年以來上海大型節展賽事不斷，也吸引了大量海內外遊客前來。例如，世界一級方程式賽車錦標賽（F1 ）在上海的三天賽事吸引了近20萬觀眾到場觀賽，其中境外觀眾占比10%，上海地區以外觀眾占比80%；不久前在上海舉辦的奧運會資格系列賽四天入場超4.5萬人次。

「旅遊業帶動效應顯著，如租車 行業、酒店和房地產行業、餐飲業等都受到旅遊業拉動。」上海春秋國際旅行社（集團）有限公司總裁王煒表示。

隨著中國各地文旅火熱和特種兵式旅遊興起，王煒認為，這些新現象為入境旅遊產品開發提供了新思路。當下旅遊市場逐漸成熟、旅遊方式逐漸多元化，旅遊從業者更需要思考如何創造需求、優化服務，推出更多本地化產品來滿足消費需求，甚至激發消費潛能。「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。只有當各種需求、產品和服務爭相湧現時，人們才有更多選擇餘地，從而使市場變得欣欣向榮。」