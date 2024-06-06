多家車企發表新車 中國新能源車市5月淡季不淡

中國新能源車市5月淡季不淡，多家車企表現亮眼。圖為日前舉行的北京車展上，觀眾在蔚來汽車展區參觀電動汽車換電站演示。（新華社）

5月是中國汽車市場傳統淡季，但今年新能源車銷量淡季不淡，多家上市車企發布的5月成績單表現亮眼。

中新社報導，作為中國新能源汽車行業的巨頭企業，比亞迪成功收穫「紅五月」。比亞迪發布的數據顯示，2024年5月，公司實現新能源汽車銷量約33.18萬輛，同比增加38.13%。今年前5月，實現新能源汽車銷量約127.13萬輛，同比增加26.8%。此外，公司2024年5月海外銷售新能源乘用車合計37499輛。

民生證券 分析師崔琰表示，2024年2月起，比亞迪推出相對低價的榮耀版車型，以價換量策略效果顯著，帶動銷量增長。此外，比亞迪近日發布新的混合動力技術，在油耗、續航等方面表現出色，新技術有望強化公司在插電式混合動力汽車領域的技術領先地位，助推銷量增長。

除了巨頭企業強者恆強，「蔚小理」等造車新勢力表現也可圈可點。理想汽車5月交付35020輛汽車，同比增長23.8%，相較前幾個月有明顯回升。蔚來汽車5月交付新車20544輛，同比增長233.8%，環比增長31.5%，創歷史新高。小鵬汽車5月交付新車10146輛，同比增長35.2%，環比增長8%，今年以來首次單月交付量過萬。

憑藉與華為深度合作而切入新能源汽車賽道的賽力斯，5月份實現新能源汽車銷量34130輛，同比增長298.62%；今年前5月，累計銷量達156823輛，同比增長342.35%。

剛上市不久的小米 汽車交付量有所擴大。公告顯示，小米SU7車型5月交付量已達8646輛，較之4月的7058輛有所提升。

中泰證券分析師曾彪表示，中國多家新能源車企5月銷量實現較好增長，除了與各車企密集發布新車型等因素有關，政策端的支持亦是重要原因。

今年4月，中國商務部、財政部 等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》。自該細則印發之日至2024年12月31日期間，報廢相關兩類舊乘用車，並購買符合條件的新能源乘用車的，補貼1萬元（人民幣，下同）。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會近日發文指出，中國官方5月15日發布通知，開展2024年新能源汽車下鄉活動，並公布新能源汽車下鄉活動車型目錄，這從政策端對車市形成了穩定支撐。預計5月中國新能源乘用車零售量達77萬輛左右，環比增長13.7%，同比增長32.7%。

此外，中國財政部近日發布《關於下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知》。根據通知，2024年汽車以舊換新補貼年度資金總額近112億元。