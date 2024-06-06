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江澤民子江綿恆 卸上海科大校長 已完成兩屆任期

記者羅印冲／綜合報導
已故中共前總書記江澤民的長子江綿恆已卸任上海科大校長。(中新社)
已故中共前總書記江澤民的長子江綿恆已卸任上海科大校長。(中新社)

已故中共前總書記江澤民的長子江綿恆卸下任職十年的上海科技大學校長一職，轉任該校的校務委員會主任。上海科技大學校長已由曾任中國科學院院士的封東來出任。

根據上海科技大學官網5日公布江綿恆寫的「致上海科技大學師生員工的一封信」。江綿恆說，寫這封信的目的是向大家通報，他不再擔任上海科技大學校長一職，因為他已經完成了兩屆校長的任期，並笑稱自己在幾年前就加入了「70後（70歲以上）」群體。

江綿恆在信中說，封東來已獲上海市政府任命，成為上海科技大學下一任校長，並列出封東來的背景，包括美國史丹佛大學2001年博士、中國科學院2021年院士等。

江綿恆表示，雖然把重任交給了新一任校長，但他並沒有完全解脫。他寫道：「我被上級領導任命為新一屆上海科技大學校務委員會主任。我沒有拒絕這份工作的唯一原因：我熱愛上海科技大學！我期待著與尊敬的各位校務委員會委員共同努力，根據學校章程的要求，繼續為上海科技大學的發展貢獻綿薄之力，持之以恆。」

上海科技大學官網的「校領導」欄目顯示，封東來已出任上海科技大學校長。

新加坡聯合早報報導，江綿恆今年73歲，他在2014年擔任上海科技大學校長。在此之前，他曾任上海冶金所所長、中國科學院副院長、中科院上海分院院長等職。

另據公開資料，江綿恆畢業於上海復旦大學物理系，先後在2004年和2008年擔任神舟五號及神舟七號的副總指揮；2014年2月起擔任上海科技大學首任校長，至今已屆十年。

新加坡 江澤民 中共

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