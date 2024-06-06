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清華校友從事教培擁北京3房 35歲再戰高考 想再上清華學醫

中國新聞組／北京6日電
35歲的李龍決定再考高考，目標要進入清華學醫。(取材自九派新聞)
35歲的李龍決定再考高考，目標要進入清華學醫。(取材自九派新聞)

16年前，李龍以695分考入清華數理基礎科學實驗班，但因為家貧只能放棄。如今35歲的他決定為當年的夢想奮鬥，「清華畢業生重新再考清華」。李龍覺得「35歲還可以從頭再來」，他放下工作從早學習到晚，就為了那個未完成的學醫夢。

來源：YouTube

魯中晨報報導，李龍在讀小學的時候是班裡的前三名，他每次說「我要考清北」都引來大人的笑聲。

2008年，李龍以695分考入清華數理基礎科學實驗班，但因為家中經濟情況不太好，「屬於低保戶附近徘徊的那種狀態」，所以當時的他想盡快賺錢，於是放棄了他的學醫夢，另選清華科系。

大學畢業後，李龍從事教培行業教導出許多學生。一番努力拚搏之後，如今他在北京共有三套房。但是沒有實現清華的學醫目標卻一直令他耿耿於懷。

李龍說，沒有選擇學醫一直是自己的一個心病，當見到自己很多學生走向了學醫的道路，他非常羨慕他們能夠實現自己的理想、能夠堅定地走自己想選擇的這條路。

他覺得，35歲這個年紀選擇去學醫，「可能很長時間會走在死循環裡，沒辦法接著往上走」，但「不管最終的結果是怎麼樣，我都是能接受的」。就算畢業時他的年紀已經超過40歲，李龍也覺得自己以從事傳播醫學知識的工作。

報導指出，李龍在高考前100天開始備考，他的學習時間安排是：周一到周五基本早上8點到下午5點半都在學校裡面上自習；晚上基本上是6點到8點學習，或者8點半陪孩子玩會兒，等孩子睡了之後再繼續學習，大概到11點左右。他的目標定在700分，「但最終能在650分以上是能接受的」。

網上有批評李龍擠占了年輕人上升的通道的聲音，李龍也對此感到困擾。「如果我能上了就意味著另一個學生沒辦法上到這個專業」，他在思考有沒有更好的方式，在不影響其他人的情況下去完成自己的理想，「可能今年高考過後，我會比較慎重地做出這個選擇」。

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