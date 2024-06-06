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名校低就? 史丹福大學博士考鄉鎮公務員 網友直呼「想不通」

中國新聞組／北京6日電
一名美國史丹福大學應用物理博士，去年學成返回中國，卻選擇在家鄉安徽報考鄉鎮公務員。（取材自「高分子科學前沿@浙江」）
一名美國史丹福大學應用物理博士，去年學成返回中國，卻選擇在家鄉安徽報考鄉鎮公務員。（取材自「高分子科學前沿@浙江」）

中國就業市場內卷，再傳海外名校畢業生回中國低就的現象。一名美國史丹福大學應用物理博士，去年學成返回中國，卻選擇在家鄉安徽報考鄉鎮公務員。這位學霸中的學霸放棄走專業路線考編制，再度引發熱議與感嘆。迄今，該名學霸尚未就此出面回應。

中央社報導，一張網路截圖近日在中國社交平台引發熱議。在一份安徽省鄉鎮公務員政審考察名單上，驚現一名蘇姓男子的入選者，他畢業於世界排名前五的史丹福大學。

網路資料顯示，蘇男2012年畢業於安徽省蕭縣的高中，是當年該校的理科第一名。他考上中國科學技術大學物理學院，曾經拿過中科大第35屆郭沫若獎學金。郭沫若獎學金設立於1980年，是中科大大學生的最高榮譽獎學金，競爭激烈。

其後，蘇男2016年前往史丹福大學深造並在2023年獲得應用物理學博士。他的簡歷與照片目前還在史丹福大學官網上。

身為學霸中的學霸，蘇男學成返國後，以他一路走來的優等生的履歷，要進入知名企業或者從事高階學術工作，理應不是難題。然而，他卻返鄉報考條件最差的鄉鎮公務員，原因究竟為何，引發網路熱烈討論，很多人表示不理解、想不通，直呼太可惜。

迄今，蘇男未出面回應。不過，中國近年職場嚴重內卷，出現不少海外名校畢業生回國低就的現象，高學歷人才低就基層工作的實例持續傳出。

這不是中國第一次出現高學歷海歸選擇進入編制的例子。此前，有哈佛大學碩士畢業生入職杭州某街道辦公室；耶魯大學畢業生成為河南鄭州郊區某鄉鎮公務員；北京大學物理博士入職北京朝陽區城管工作；香港中文大學碩士考上廣州市遺體火化工；近日，還有一名東京大學碩士也進入安徽某街道當公務員。媒體分析多指向工作難找。

自由亞洲電台引述網路資料指出，近幾年，中國除了常規的「國考」與「省考」外，北京、上海、重慶、廣東等多個省級行政區也對歸國留學生開放定向選調，和國內名牌重點高校生一同競爭入考省級後備幹部。據智聯招聘2022年的統計，超過七成中國民眾認為海歸群體存在「考公熱」；其中，認為近兩年該現象明顯升溫的占五成以上。

史丹福大學 耶魯大學 河南

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