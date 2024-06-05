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中國重點百城新房價 今年前5個月漲1%

中國新聞組／北京5日電

5月份，中國百城新房和二手房價格保持「一漲一跌」態勢。中指研究院分析師孟新增在前天舉辦一場月度房地產形勢分析會上表示，今年1-5月份，中國百城新建住宅價格累計上漲1.09%。受部分城市優質改善項目入市等影響，百城新房價格出現結構性上漲。上月百城新房均價環比上漲0.25%。

中新社報導，二手房價受以價換量等因素影響，延續跌勢。1-5月份，百城二手住宅價格累計下跌2.91%。5月單月，百城二手住宅均價環比下跌0.70%。

5月份，中國多地樓市成交量延續弱復蘇態勢。據中指初步統計，中國重點百城新建商品住宅成交面積環比增長約2%，同比降幅較4月小幅收窄。重點城市二手房成交套數同比小幅下降，但表現好於新房。

另據克而瑞研究中心統計，5月份，中國30個重點城市新房整體成交1081萬平方米，環比增長4%，與一季度均值相比增長23%。

5月份，中國樓市迎來重磅政策利好。孟新增表示，「5.17」一攬子房地產政策落地顯示出官方穩樓市的決心，市場信心有所提振。

目前多數城市已落地房貸新政。孟新增表示，接下來市場有望進入政策效果兌現期，市場活躍度有望回升。

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