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強按頭練水性？南寧「魔訓營」惹議 專家：恐有負作用

中國新聞組╱北京5日電
廣西南寧「創世魔訓」教官強按孩子的頭練水性，訓練方式引發爭議。(取材自大風新聞)
廣西南寧「創世魔訓」教官強按孩子的頭練水性，訓練方式引發爭議。(取材自大風新聞)

廣西南寧「創世魔訓」一名教官提著孩子衣服，反覆將孩子頭部按進水裡再拎起的視頻引發關注。訓練營負責人表示，這是一種訓練水性的方式，可幫助孩子克服心理障礙。但不少網友質疑訓練方式，真能幫助孩子塑造堅毅性格嗎？

大風新聞報導，創世魔訓負責人說，「視頻中這個孩子11歲，他不會游泳，這是幫助孩子練習水性」、「教官反覆把孩子頭按進水裡再提起來，用意是幫助孩子克服心理障礙」，創世魔訓否認存在體罰行為，「那不是體罰，我們所有的訓練都開了直播，孩子父母都有看到」。

「水池的水深90公分，我們站在水裡，水達到我們腰部，不會有嗆水、淹溺情況。視頻裡就算是有拖拽，也是很有節奏感的」，教官說水池是抽取井水，消過毒的，我們從2018年辦起，如果說有安全事故的話，不可能辦這麽多年。」

負責人稱，孩子通過訓練最終目的是達標，「家長把孩子送來，就是要培養堅強性格和意志力，還有良好的生活習慣。」

「這個視頻是我們去年暑假拍的，不是粗暴對待孩子」，創世魔訓表示，訓練營收費是按每期的培訓天數，從人民幣2000多元到7000多元(約277到971美元)不等。

心理治療專家馬麗指出，這樣做不一定能幫助孩子塑造堅毅性格，反而可能有負作用。

網友也說「這樣練只怕游泳沒學會，恐水症先來了」、「這種不是克服恐懼，是更恐懼吧」、「這不是體驗，這是上刑」、「這是揠苗助長吧」、「學游泳還是應該讓專業的教練來教」。

廣西南寧「創世魔訓」教官強按孩子的頭練水性，訓練方式引發爭議。(取材自大風新聞)
廣西南寧「創世魔訓」教官強按孩子的頭練水性，訓練方式引發爭議。(取材自大風新聞)

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