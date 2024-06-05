號稱亞洲第一高瀑 河南雲台山源頭竟是「一根大水管」

號稱「亞洲第一高瀑」的河南省雲台山天瀑，被拍到源頭竟是一根大水管。(視頻截圖)

號稱「亞洲第一高瀑」的河南 省雲台山天瀑，近日遭遊客踢爆造假，指源頭根本不是自然水源，而是「一根大水管」，相關話題登上微博 熱搜。

來源：YouTube

頂端新聞報導，河南雲台山景區的雲台山天瀑落差達314米，以水勢磅礡的壯闊景象聞名，還被譽為「亞洲第一高瀑布」，吸引不少遊客慕名前往。不過一名男子PO出影片說，他千辛萬苦爬上亞洲第一高瀑想尋找瀑布源頭，結果被震驚到，所謂第一高瀑的源頭竟然是「一根大水管」，直呼傻眼。

網友大罵景區造假騙門票錢，「亞洲第一高瀑竟然不是大自然的傑作」、「被騙了好多年」、「這也能造假啊，厲害了」、「其實好多景區的瀑布都是人工的，張家界入口處的鴛鴦瀑布就是人造的」、「趵突泉出水口也是三個鋼管」、「黃果樹瀑布也是假的」，但也網友說「沒有人工引水進來，月牙泉早就幹涸了」。

雲台山景區駁斥造假說，指雲台山瀑布不是人造瀑布，而是數億年地質變遷所形成的自然斷層，水流到橫切面，一直都是瀑布狀態；視頻中的水管，是為了保證枯水期觀賞性，在自然景觀的基礎上，在瀑布源頭處建造的輔助引水設備。

其實，這不是瀑布風景區第一次被踢爆造假，去年3月就有網友揭發河南省鄭州 市大熊山瀑布風景區的瀑布源頭埋了一條管線，從底部抽水到高處後再放水。