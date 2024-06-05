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號稱亞洲第一高瀑 河南雲台山源頭竟是「一根大水管」

中國新聞組╱北京5日電
號稱「亞洲第一高瀑」的河南省雲台山天瀑，被拍到源頭竟是一根大水管。(視頻截圖)
號稱「亞洲第一高瀑」的河南省雲台山天瀑，被拍到源頭竟是一根大水管。(視頻截圖)

號稱「亞洲第一高瀑」的河南省雲台山天瀑，近日遭遊客踢爆造假，指源頭根本不是自然水源，而是「一根大水管」，相關話題登上微博熱搜。

來源：YouTube

頂端新聞報導，河南雲台山景區的雲台山天瀑落差達314米，以水勢磅礡的壯闊景象聞名，還被譽為「亞洲第一高瀑布」，吸引不少遊客慕名前往。不過一名男子PO出影片說，他千辛萬苦爬上亞洲第一高瀑想尋找瀑布源頭，結果被震驚到，所謂第一高瀑的源頭竟然是「一根大水管」，直呼傻眼。

網友大罵景區造假騙門票錢，「亞洲第一高瀑竟然不是大自然的傑作」、「被騙了好多年」、「這也能造假啊，厲害了」、「其實好多景區的瀑布都是人工的，張家界入口處的鴛鴦瀑布就是人造的」、「趵突泉出水口也是三個鋼管」、「黃果樹瀑布也是假的」，但也網友說「沒有人工引水進來，月牙泉早就幹涸了」。

雲台山景區駁斥造假說，指雲台山瀑布不是人造瀑布，而是數億年地質變遷所形成的自然斷層，水流到橫切面，一直都是瀑布狀態；視頻中的水管，是為了保證枯水期觀賞性，在自然景觀的基礎上，在瀑布源頭處建造的輔助引水設備。

其實，這不是瀑布風景區第一次被踢爆造假，去年3月就有網友揭發河南省鄭州市大熊山瀑布風景區的瀑布源頭埋了一條管線，從底部抽水到高處後再放水。

河南 鄭州 微博

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