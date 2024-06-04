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「我在挖土」嫦六在月球發出微博：已完成採樣

中國新聞組／北京4日電
嫦娥六號順利完成在月球背面南極艾特肯盆地的智能快速採樣。(視頻截圖)
嫦娥六號順利完成在月球背面南極艾特肯盆地的智能快速採樣。(視頻截圖)

從發射升空到成功落月，中國嫦娥六號探測器2日成功登陸月球背面展開搜集樣本任務。3日，認證為「嫦娥六號」的官方微博成立，發出第一條「我在月球上挖土」的微博，其IP顯示來自「月球」，令網友們大讚厲害，短短一句留言便吸引了5萬粉絲跟隨。

來源：YouTube

新華社報導，嫦娥六號2日成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區，開啟人類探測器首次在月球背面實施的樣品採集任務。國家航天局也隨即發布嫦娥六號月背著陸影像，業內人士為此次落月打出近乎完美的高分。

甫成立的「嫦娥六號月球探測器」官方微博3日發出第一條微博，「大家好，我是嫦娥六號，現在我正在月球挖土」。微博IP顯示來自：月球。

來自月球的留言馬上令網民歡呼，紛紛表示：好厲害！加油。有網民說「姐們，可以教教我，地址怎麽修改為月球啊」、「在小小的月球上挖呀挖呀挖」、「能不能種菜」，也有人留言「麻煩告訴那只月球車玉兔，我們想它了」，更有人笑道：「你在月球挖土，我在地球吃土」。

「嫦娥六號月球探測器」官微4日發出第二則微博：「我帶著月壤起飛，等我的消息。」網民更是大呼「期待你的土特產」、「路上小心」。

央視報導，6月2日至3日，嫦娥六號順利完成在月球背面南極艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。

五星紅旗首次在月背升起。(取材自觀察者網)
五星紅旗首次在月背升起。(取材自觀察者網)

嫦娥六號上升器4日攜帶月球樣品自月球背面起飛，3000N發動機成功將上升器送入預定環月軌道。

表取完成後，嫦娥六號著陸器攜帶的五星紅旗在月球背面成功展開。這也是中國首次在月球背面獨立動態展示中國國旗，該旗子由新型複合材料和特殊工藝製作而成。

採樣和封裝過程中，科研人員在地面實驗室，根據鵲橋二號中繼星傳回的探測器數據，對採樣區的地理模型進行仿真並模擬採樣，為採樣決策和各環節操作提供重要支持。

嫦娥六號月球探測器在月背展示五星旗。(取材自微博)
嫦娥六號月球探測器在月背展示五星旗。(取材自微博)
嫦娥六號上升器4日攜帶月球樣品自月球背面起飛。（取材自央視）
嫦娥六號上升器4日攜帶月球樣品自月球背面起飛。（取材自央視）

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