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供需失衡 牛肉價格全面跳水 養殖戶嘆「養牛不如去打工」

記者林茂仁／綜合報導
原本高高在上的牛肉價格在2024年迎來了一波跳水行情。圖為工人在重慶一牛肉加工廠作業。（新華社）
原本高高在上的牛肉價格在2024年迎來了一波跳水行情。圖為工人在重慶一牛肉加工廠作業。（新華社）

在2022年牛肉價格高峰後，原本高高在上的牛肉價格在2024年迎來了一波跳水行情。在北京部分超市，牛肉的價格已經回到了每500克30多元（人民幣，下同）；而在超市的電商平台上，冷凍牛肉的價格更是不斷走低，前兩年1000克裝的冷凍牛腱的價格多在99元左右，6月3日同樣的價格可以買到1500克裝，而部分凍牛腩的價格也跌至50元/千克以下；有養殖戶感嘆「養牛不如去打工」。

第一財經報導，在濟南曆城區開牛羊肉店的肖女士表示，年後牛肉價格就開始滑坡，而近一個月來價格滑坡最為迅速。根據農業農村部的統計，近期批發市場牛肉平均價格比去年同期有18.4%的回落。

根據農業農村部公布的統計資料，到2024年5月底，全國牛肉平均價格71.68元/千克，比前一周下跌1.2%，年跌16%。河北、遼寧、吉林、山東和河南等主產省份牛肉價格為58.34元/千克，比前一周下跌1.6%。全國農產品批發市場一周價格行情監測報告也顯示，5月24日到5月30日，牛肉價格為61.96元/千克，而去年同期這一價格還是75.93元/千克。

在業內看來，本輪牛肉價格的下滑主要是市場供需的階段性失衡所致。一方面，中國畜牧業協會牛業分會報告分析稱，2023年全國牛肉產量753萬噸，年增4.8%，牛肉進口274.4萬噸，年增2%，在市場需求不足的情況下，市場呈現相對供過於求的局面。同時，隨著稅率的逐步下調，進口牛肉低價優勢明顯，2023年進口牛肉的到岸價平均為5195美元/噸，年降21%。

獨立乳業分析師宋亮表示，近年來國內肉牛存欄快速增長，又加上淘汰奶牛帶來增量，疊加需求端的放緩，共同導致牛肉價格的回落。淘汰奶牛價格大跌在某種程度上也反映了行業產能調整的強度，預計明年行業會觸底，衝擊肉牛市場的情況也會好轉。

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