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活得艱難 「窮人三件套」榨菜、泡麵、飲料價飆

中國新聞組／北京4日電
北京市民在超市選購泡麵。(中新社)
北京市民在超市選購泡麵。(中新社)

政府有產能過剩的「新三樣」，而基層民眾有解決生存問題的「窮人三件套」，即泡麵、榨菜、飲料。雖然語帶調侃，但是反映居民面對「買得起」的食物漲價，苦無對策。

自由亞洲電台報導，中國光伏產品、鋰離子蓄電池和電動汽車被稱為「新三樣」產品出口量，官媒報導其出口量「繼續保持增長」。不過，近期，中國居民維持生活的必需品卻從水、電、燃氣、高鐵票，到泡麵、榨菜、飲料價格無一不漲。百姓調侃後者是「窮人新三件套」。

有北京居民表示，近期，居民所需食物價格飆升，「基本食物如方便麵、榨菜、可口可樂都相繼提價10%。居民消費低迷，需求減少。出門買東西普遍感覺到物價貴。出門不敢在外吃飯，都是買完食材回家自己加工，包括買生麵條或自己擀麵條。」

兩周前，中新經緯報導，康師傅向經銷商下發了調價通知，袋裝面的建議零售價由2.8元（人民幣，下同）調整至3元，桶裝面的建議零售價由4.5元調整至5元。方便麵已經進入了5元時代。另有媒體統計，自從2008年以來，重慶涪陵榨菜廠烏江榨菜或明或暗的提價13次。每包榨菜從80克減少到70克，價格從最初的5毛錢一袋，漲至3元左右。

第一財經報導，飲料可口可樂和百事可樂的價格已經悄然上漲。上海、廣州等多地的便利店內，500毫升瓶裝可樂從4元漲到4.5元，680毫升售價漲到了5元。

武漢居民張女士說，現在百姓有能力購買的生活用品都在漲價，而買不起的房子才降價：「老百姓活得挺艱難的。」

自從重慶居民燃氣表被強行更換後，每月燃氣費大增。網民查詢得知2023年第四季，重慶燃氣換表之後，燃氣公司當季凈利潤約為2.19億，比起2022年同期利潤大漲了824%。不久前，上海自來水廠把水價調高五成，廣州水價加價34%。另外，廣東、湖南、安徽、江蘇等省電價上漲30%。

可口可樂 利潤 武漢

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