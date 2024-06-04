寧夏煤業徵井下工須大學理工學歷 600名額7900人報名

國有礦企徵高學歷井下工人被熱議；示意圖，與新聞無關。(取材自新華網)

國企寧夏煤業公司近日發布招聘井下操作工的公告，要求要有大學理工科專長學歷，計畫招錄600人卻有超過7900人報名。如此「盛況」引來網民感嘆就業 形勢不樂觀、採煤也要大專學歷，稱「大專已經做底層的牛馬了」。

國家能源集團寧夏煤業有限責任公司。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，寧夏煤業日前發布「2024年井下操作工崗位專項社會招聘公告」，共計畫招錄600名井下操作工。截至6月2日晚，已有超7900人報名申請。

招聘公告顯示，此次招聘的井下操作工類別均為生產運行，性質為合同工，職責包括「從事煤礦掘進，開採，皮帶運輸，膠輪車運輸，設備機械和電氣系統的操作、安裝、檢修與維護等工作」，學歷要求大學專科，專業要求則是理工科相關專業。

此外，招聘公告還要求，應聘者需具有三年及以上相關工作經驗；35歲及以下，條件優秀者可放寬至40歲等。

截至6月2日晚，數據顯示已有7926人報名申請了寧夏煤業公司的井下操作工崗位。

對此，網友留言表示「大專已經做底層的牛馬了，比上山下鄉那會兒還精采」、「有得幹總比沒的強」、「就業形勢不容樂觀」。但也有網民說：「國能寧煤、寧夏電力的工資真的很高」。

極目評論指出，全國累計有超過2500個採掘工作面已經完成了智能化升級，大型煤炭企業掘進機械化程度超過79%。如今大型煤礦的採掘，早不是「人挑背扛」了，煤礦智能系統全方位監測煤礦，機器設備或者瓦斯濃度出現異常會提前預警，很多「急難險重」的工作都由機器人來承擔，在設備出現問題時，才由工人下井檢修。

因此，寧夏煤業招聘要求大專學歷，並要求理工科相關專業，這就不難理解了。