裁員數破萬？ 理想首款純電車銷量不理想 傳對員工開刀

中國電動車製造商理想汽車首款純電產品「理想MEGA」銷售表現不佳。(取材自理想汽車微博)

儘管中國電動車 製造商理想汽車最新數據顯示，5月交付新車3萬5020輛，年增23.8%，表現不俗。然而，媒體近日指出，有員工爆料，此次裁員 實際人數已經破萬人，甚至還有苛扣員工資遣費等情況，並稱「這次裁員沒有事先通知，非常突然」。截至目前，理想汽車尚未對相關消息作出回應。

第一財經指出，理想汽車自誕生以來一直是中國造車新勢力中的佼佼者，也是汽車產業普遍對標和學習的「優等生」。2023年，理想汽車營收首次破千億（人民幣，下同），淨利超過100億，是新勢力中首個營收超千億及首個實現淨利為正的公司。

然而，隨著理想汽車首款純電動車Mega的失利，理想在多方面迅速展開系列調整，包括有下調交付指引、年銷量目標、全系車型官方降價以及組織架構大調整等，同時也迎來大規模的裁員風暴，即「優等生的首個滑鐵盧」。

近日，理想員工張彤（化名）表示，公司內部採用分批分撥的形式進行人員優化調整。而外部有消息指出裁員比率為18%，對應5600人，也有消息指出裁員人數高達1萬人左右。她坦言，「這次人員優化後很多人走了，有的才入職半年左右。這造成了一種感覺，公司整個組織方向或者規畫的錯誤，最後讓員工去埋單」。

除張彤外，還有理想內不同部門的員工透露，公司內部並沒有明確裁員的數量，「不過以員工的直覺感受來說，許多部門都在裁員，而且比率不小」。

報導分析，Mega的失利是此次「調整」的開端，因為此款產品曾被寄予厚望。當時，理想多名高層曾多次稱Mega要成為50萬元以上豪華車市場銷量第一名，「不分品類、不分車身形式」，這款車要成為理想今年80萬輛銷量目標的重要支撐。然而，現實卻很殘忍，Mega上市後遭遇重大輿情，銷售遠未達預期。

對此，有業內人士認為，Mega的失利是理想成長道路上的必要經歷，過去幾年理想走得太順，也因為此過於自信。但另方面，理想的調整反映出極強的學習能力和執行力，這一點很像特斯拉 。「不過，從大擴張到大收縮，理想汽車表現得又過於極端。」

此外，報導再指，理想負責招募的部門，如今成為被裁的重災區，「內部人心惶惶」。有消息指，今年5月，理想整體優化比率超過18%，預計涉及員工人數超過5,600人。其中，銷售服務營運部門優化超過400人，招募部門從原來的200多人縮減至40至50人，智駕團隊則會縮減到1000人以內。