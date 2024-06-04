中國進入「盛夏模式」…糧食生產敲警鐘

踏入6月，一波波暴雨 至大暴雨侵襲中國南方，首個颱風也已登陸廣東，氣象專家說中國正式進入「盛夏模式」。這直接聯想到的是高溫 酷暑、大風大雨，但盛夏中國，還有另一現象叫汛期，中國6月全國「入汛」，今年氣象異常，汛情特別緊張。

中國進入「盛夏模式」，今年特點不是酷熱陡降，而是反常的「南北倒掛」，那說的是北方地區氣溫波動，不少地方出現高溫天氣，尤其是京津冀、山西及黃淮，最高氣溫多在30℃以上。反而中國南方，持續大範圍降雨，氣溫多維持偏低，特別是湖南、江西、福建等地，氣溫較常年同期顯著偏低，多地最高氣溫只有20℃出頭，十分清涼。

入了盛夏卻有氣溫的「南北倒掛」，對工農業生產和經濟生活都有影響，這當然需要留意。但更值得留意的，是「盛夏模式」大風大雨中，帶來了汛期全面到達。近期伴隨著一個接一個地方的「入汛」，即進入汛期，地方政府紛紛緊張起來，大大小小的會議在講防汛。

最近一個是北京，北京6月1日「入汛」，當局召開防汛發布會，說受全球氣候變化影響，全球極端天氣氣候事件呈現突發頻發重發的常態。今年汛期北京地區仍需重點關注局地極端強降水、持續高溫、雷暴大風、冰雹等高影響天氣。每當看到北京進入汛期，顯示的就是中國各地進入防汛的實戰階段，中國水利部也宣布，6月1日全國進入汛期。

汛期是跟著天氣由南而北的來，「入汛」早的地方是4月，如浙江4月15日宣布「入汛」，但該省水利系統從4月1日起就啟動汛期工作機制，實行24小時值班值守，做好水雨情監測分析和預報預警、水工程調度等各項工作，全面進入汛期工作狀態，顯示今年可能汛情複雜。

中國汛期和地方「入汛」，近年已依法而定。2019年水利部編定《入汛日期確定辦法》，明確入汛判別指標主要考慮暴雨、洪水 兩方面因素，入汛日期采用雨量和水位兩個入汛指標確定。每年自3月1日起，當滿足連續三日累積雨量50毫米以上雨區的覆蓋面積達到15萬平方公里，或入汛代表站超過警戒水位，當日可確定為入汛日期。

今年新變，是3月底中國水利部下發《關於明確汛期階段劃分有關事項的通知》，明確南方長江、珠江、太湖流域汛期一般為4月至10月。

全國「入汛」，地方緊張，地方防汛抗旱指揮部紛紛制定《2024年防汛抗旱工作要點》。如此緊張，一是今年氣候異常，二來汛期對民生和經濟影響實在太大。氣象專家預測，今年是聖嬰現象形成的次年，根據氣象規律和歷史經驗，極端天氣可能更明顯。

今年主汛期暴雨洪水等極端突發事件趨多、趨廣、趨頻、趨強。長江中下游、黃河中下游、淮河流域、海河流域、松花江、太湖等都可能發生較大洪水。內蒙古、河北、山西等地可能發生階段性乾旱。

按中國水利部早前召開的「水旱災害防禦工作準備情況新聞通氣會」，提出旱澇並發、澇重於旱八個字。具體是重點防範長江中下游幹流的洪水；防範兩湖水系北部可能發生的較大洪水；因降雨偏多二三成，要防範黃河流域幹流可能發生較大洪水。此外，淮河流域、海河流域、松花江、遼河、太湖等都可能有較大洪水。

大洪水來襲可能性大，更值得留意的是，疊加全球氣候變暖，中國專家斷定發生旱澇並存、旱澇急轉的可能性顯著增強，這對中國今年的糧食生產，敲響警鐘。經濟下行，糧食一旦減產，市場衝擊會相當大，所以中國水利部提出對策，是要旱澇同防同治。