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產能過剩？中國新能源車全球市占升至67%

記者陳政錄／綜合報導
中國商務部長王文濤（左三）當地時間2日參訪位於西班牙巴塞隆納的中西合資汽車廠。(取材自商務部網站)
中國商務部長王文濤（左三）當地時間2日參訪位於西班牙巴塞隆納的中西合資汽車廠。(取材自商務部網站)

近年歐美批判中國產能過剩，新能源車是其中重要指標，根據最新數據顯示，今年4月，中國新能源車（含純電動車和混合動力車）的全球市占率高達6成7，較去年全年成長三個百分點。同時，近日在西班牙訪問的中國商務部長王文濤再就歐盟對中國電動車發起反補貼調查喊話，希望透過對話協商，妥善處理經貿摩擦，避免失控升級，呼籲中歐在良性競爭中實現共贏。

去年10月，歐盟對中國電動車發起反補貼調查，成為中歐經貿隱憂。今年5月，中國國家主席習近平訪問法國，並舉行中法歐三邊峰會，習當時聲稱，不存在所謂「中國產能過剩問題」。法國總統馬克宏則強調，歐中貿易應當有「公平規則」。歐盟執委會主席范德賴恩直言，歐盟不會迴避採取強硬行動，以保護歐洲經濟和安全。

西方質疑產能過剩之際，中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹2日指出，今年1至4月，中國新能源車在全球市占率6成4，其中4月的全球市占率達6成7。

純電動車方面，去年中國純電動車全球市占率6成2，今年1至4月全球市占率5成9；混合動力車方面，去年中國在全球混合動力車市占率6成9，今年1至4月升至7成1。

崔東樹認為，受到高基數和各國補貼政策退出的影響，今年歐美新能源車開局偏弱，歐洲新能源車持續走弱。而今年1至4月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現很好，這是因中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙成長。

另據中國商務部發布，王文濤1日在西班牙中資企業圓桌會指出，近期歐盟以所謂「產能過剩論」和不公平競爭等錯誤敘事，對中國電動車、太陽能發電等產品發起調查，使中歐經貿摩擦風險上升。他稱應照中法歐三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦，避免貿易摩擦失控升級；如歐方言行不一，繼續打壓中企，中方將採取一切必要措施。

王文濤2日在巴塞隆納參訪時再喊話，中歐既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，才是正確相處之道。希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路。

電動車 歐盟 商務部

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