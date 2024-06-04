產能過剩？中國新能源車全球市占升至67%

中國商務部長王文濤（左三）當地時間2日參訪位於西班牙巴塞隆納的中西合資汽車廠。(取材自商務部網站)

近年歐美批判中國產能過剩，新能源車是其中重要指標，根據最新數據顯示，今年4月，中國新能源車（含純電動車 和混合動力車）的全球市占率高達6成7，較去年全年成長三個百分點。同時，近日在西班牙訪問的中國商務部 長王文濤再就歐盟 對中國電動車發起反補貼調查喊話，希望透過對話協商，妥善處理經貿摩擦，避免失控升級，呼籲中歐在良性競爭中實現共贏。

去年10月，歐盟對中國電動車發起反補貼調查，成為中歐經貿隱憂。今年5月，中國國家主席習近平訪問法國，並舉行中法歐三邊峰會，習當時聲稱，不存在所謂「中國產能過剩問題」。法國總統馬克宏則強調，歐中貿易應當有「公平規則」。歐盟執委會主席范德賴恩直言，歐盟不會迴避採取強硬行動，以保護歐洲經濟和安全。

西方質疑產能過剩之際，中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹2日指出，今年1至4月，中國新能源車在全球市占率6成4，其中4月的全球市占率達6成7。

純電動車方面，去年中國純電動車全球市占率6成2，今年1至4月全球市占率5成9；混合動力車方面，去年中國在全球混合動力車市占率6成9，今年1至4月升至7成1。

崔東樹認為，受到高基數和各國補貼政策退出的影響，今年歐美新能源車開局偏弱，歐洲新能源車持續走弱。而今年1至4月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現很好，這是因中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙成長。

另據中國商務部發布，王文濤1日在西班牙中資企業圓桌會指出，近期歐盟以所謂「產能過剩論」和不公平競爭等錯誤敘事，對中國電動車、太陽能發電等產品發起調查，使中歐經貿摩擦風險上升。他稱應照中法歐三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦，避免貿易摩擦失控升級；如歐方言行不一，繼續打壓中企，中方將採取一切必要措施。

王文濤2日在巴塞隆納參訪時再喊話，中歐既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，才是正確相處之道。希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路。