濟寧-拉薩 旅遊「鐵腚大巴」1趟20天 網友問：屁股疼不?

山東濟寧到西藏拉薩大巴車上的遊客。(取材自九派新聞)

近日，從山東濟寧到西藏拉薩的專線旅遊大巴車火了，全程6800多公里，往返需20天。因遊客需要久坐在車上，網友調侃這趟專線為「鐵腚大巴」(腚，臀部)，還笑問：屁股疼不?

來源：YouTube

九派新聞報導，大巴車司機郭師傅3日表示，坐大巴車的優勢在於，可以欣賞沿途風景，邊走邊玩，遊客大多是60歲左右的退休 老人，時間比較充裕。

該專線途經西安、成都、318國道，再從拉薩返回。行程約20天，全程包吃住，每人費用為八、九千元人民幣(約1100至1242美元)。

山東濟寧到拉薩的專線旅遊大巴車。(視頻截圖)

這輛旅遊巴士車身全長12米，內部有36個沙發式座椅，比普通座位更寬敞、舒適。郭師傅不開夜車，每天早上出發，下午到賓館。「屁股必須像鐵一樣硬。」他戲謔道。

除司機外，團隊中有負責安全保障的專業領隊，車內配備多個便攜式氧氣瓶。畢竟是長線路的旅行，「我們不建議有高血壓 或年紀太大的人參團。」

途中要經過險峻的盤山公路，從海拔5000多米下到2000多米，這對司機來說也是一種挑戰。郭師傅從2018年便開車進藏，駕駛經驗豐富。其所屬的濟寧馳訊汽車服務有限公司主要做長途項目，曾帶團去過雲貴川和新疆 等地。

景點都在路上，途經亞丁稻城、折多山、天路72拐等景點，遊客紛紛下車拍照留念。「人生至少要看一次不一樣的風景，他們也為自己感到自豪。」

高海拔地區，地上不長草，放眼望去，只看見一座座雪山矗立。「哇，雪山雪山！」老人們掏出手機與子女視頻，分享看到的美景。對於車內傳來的驚呼和讚嘆，郭師傅已經習以為常。

對郭師傅來說，最難熬的是下雪堵車，現在318國道正在修路，返程時單邊放行，「大爺大媽們缺氧不缺精神，在車上展示才藝，遇到堵車就下車唱歌、跳舞。」經過20天行程，大家相處得跟自己人一樣。