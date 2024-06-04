「特步」小公主、「七匹狼」二公子完婚 網：有錢人終成眷屬
體育品牌「特步」小公主丁佳敏，與服裝品牌「七匹狼」二公子周力源1日舉行婚禮。兩人的結合象徵豪門聯姻，青梅竹馬相戀多年的故事增添浪漫氣息，丁佳敏更在個人社交平台上寫下「校服是你，婚紗也是你」。雖然兩人在2022年的訂婚宴就讓吃瓜群眾好生感歎了一番，這次婚禮也難逃被酸，有網民調侃「有錢人終成眷屬」。
來源：YouTube
每日經濟新聞報導，特步集團「小公主」丁佳敏1日在其社交媒體平台官宣喜訊，並且曬出視頻。視頻中，身著婚紗、頭戴皇冠的她站在婚禮站台上，一旁的新郎正是七匹狼二公子周力源。
該視頻引起網友廣泛關注和熱議，除了兩人「郎才女貌」外，還因為這是一場典型的「豪門聯姻」。有網友感嘆，如「小說照進現實」。
從校服到婚紗，兩位福建晉江系企業的「二代」上演了一出豪門青梅竹馬的網路小說情節。
在丁佳敏曬出的視頻下方，網友們紛紛評論，「新婚快樂，百年好合」、「愛情小說照進了現實」；還有細心的網友留意到，兩人的婚禮在廈門國際會議中心酒店「廈門廳」舉辦，這個場地能容納135桌酒席，每桌最低價格是5999元人民幣(約827美元)，最高價格為9999元，可謂符合「豪門」格調。周力源與丁佳敏在2022年9月高調宣布訂婚，據傳彩禮高達18億元。
值得注意的是，賭王兒子何猷君也帶著妻子奚夢瑤、妹妹何超欣飛到廈門，參加這場豪門婚禮。
公開資料顯示，丁佳敏出生於1997年，為特步創始人丁水波的二女兒。而周力源出生於1996年，為七匹狼創始人周少雄的二兒子。
2001年，丁水波成立「特步」品牌，從事運動鞋、服裝的設計、製造。2008年，特步國際在港交所上市。2022年，丁水波以14億美元財富，位列2022年福布斯全球億萬富豪榜第2076位。
而男方的家族履歷也很輝煌：七匹狼曾經是中國男裝行業霸主之一，2004年成為中國第一家上市的男裝品牌。2020年，周少雄以23億元人民幣身價登上胡潤百富榜。
2023年度，七匹狼實現營業收入34.5億元，相比之下，特步版圖規模更大，去年實現營業總收入143.5億元。
伴隨短視頻的興起，過去「財不外露」、「低調接班」，如今企二代、企三代偏向於將自己繼承人身分在社交平台公開，利用個人影響力順勢擴大家族企業的品牌傳播。丁佳敏就是其中一員，主打一個「大小姐令人艷羨的一生」劇本照進現實。她在抖音粉絲超過70萬，獲讚近580萬，在小紅書有近20萬粉絲，獲讚與收藏超100萬。丁佳敏主要分享在自家公司打工的日常Vlog、與老公的恩愛日常、開箱好物推薦等。
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