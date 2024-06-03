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六四事件35周年北京高度戒備 天安門城樓今日閉館

大陸中心／即時報導
今天是「六四」35周年，天安門廣場近日已高度戒備。圖為6月3日景象。（美聯社）
今天是「六四」35周年，天安門廣場近日已高度戒備。圖為6月3日景象。（美聯社）

今(4)天是「六四事件」35周年，香港明報報導，有遊客在社交平台表示，使用「天安門城樓在線售票系統」預約參觀天安門城樓，顯示6月3日、6月4日「閉館」，還系統彈出「溫馨提示：天安門城樓6月4日全天關閉」。

進入「天安門廣場預約參觀服務平台」，顯示今天包括升旗、降旗的五個時段都「可預約」，但點擊有關時段，均提示「當前時間預約人數較多，請您預約其他時間」。

北京日報報導，北京地鐵自6月2日首號班車起至6月5日末班車止，天安門東站D出口（長安街）採取臨時封閉措施。北京地鐵沒有通報原因。地鐵16號線木樨地站E口直梯也在6月1日至5日暫停使用。

1989年6月3日晚，解放軍曾在木樨地開火並造成重大人員傷亡。根據「天安門母親運動」調查，共有36人死於木樨地。

美國之音則指出，在六四事件35周年到來前夕，中國多個社交媒體網站和網絡遊戲平台就禁止用戶更換頭像和暱稱，以防止用戶通過換頭像和暱稱的方式來紀念1989年的那場悲劇。

報導稱，這是中國近兩年來的最新做法。由於中國對互聯網和社交平台的嚴格控制，用戶無法發紀念六四的文字或圖片，但有人曾通過把頭像換成點燃的蠟燭圖片來紀念六四。

不過美國之音表示，這種審查方式讓不少並不知道那場歷史事件的中國年輕網民感到疑惑。「騰訊你到底在發什麼瘋，我微信頭像改不了就算了，怎麼我QQ你也不讓我改，我討厭你！」 一位微博用戶寫道。

一些用戶甚至聲稱，網站這麼做是為即將開始的全國高考做準備。這也凸顯出在中共嚴格的管控下，當今中國年輕世代對於這段歷史的全然陌生。

天安門 六四 地鐵

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