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中國高中、大學聯考在即 多地要求網吧、KTV暫停營業

記者賴錦宏／即時報導
中國中考、高考在即，多地要求網吧、歌廳、舞廳、遊戲廳等娛樂場所暫停營業。（新華社）
中國中考、高考在即，多地要求網吧、歌廳、舞廳、遊戲廳等娛樂場所暫停營業。（新華社）

6月又到中國考試季，為了給考生提供安靜的複習、休息和考試環境，多個城市要求網吧、歌廳、舞廳、遊戲廳等娛樂場所，在中考、高考（即高中聯考、大學聯考）期間暫停營業。

據澎湃新聞報導，甘肅隴南市西和縣文體廣電和旅遊局日前發出通知稱，6月2日8時至6月9日20時，縣城所有KTV、網吧、酒吧等文化娛樂場所全部停止營業，停業期間各網吧、KTV、酒吧等文化娛樂場所經營業主不得以任何形式經營；高考停業期間，電信部門將對縣城轄區內所有網吧停供網絡服務訊號。

甘肅天水市秦安縣則通知稱，暫停高考、中考期間一切文化歌舞娛樂活動。在高考期間（6月5日至9日）和中考期間（6月14日至18日），各廣場舞蹈隊不得攜帶音響設備到距考點、居民住宅區、考生集中住宿的賓館、旅店等附近露天活動場地組織廣場舞活動，確保考生休息不受影響和干擾；各KTV、網吧、遊藝廳等暫停營業，並履行向顧客告知和勸說義務。

江西宜春市萬載縣文化廣電新聞出版旅遊局通知，6月4日至5日、6月14日至15日期間，縣城內的歌廳、舞廳、遊戲廳、演藝吧等娛樂場所營業時間不得超過22時，且必須控制音量，避免干擾考生備考；6月6日8時至6月9日19時和6月16日8時至6月20日12時兩考期間縣城內歌廳、舞廳、遊戲廳、演藝吧等娛樂場所一律停止營業。當地將安排工作人員進行檢查，對違反規定擅自營業行為一律從重處理。

此外，福建屏南縣政府通告要求，6月5日至9日、6月18日至21日，縣城區各類卡拉OK廳、歌舞廳、影劇院、遊藝廳、網吧等娛樂場所停止營業。6月5日至9日、6月18日至21日，縣城區各類建築工地、板材加工廠及住宅裝修等作業需停止施工。

高考 甘肅

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