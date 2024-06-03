30天38萬公里 嫦娥六號900秒完美落月…中美太空競賽升級

2日清晨，嫦娥六號成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區，開啟人類探測器首次在月球背面實施的樣品採集任務。(新華社)

中國嫦娥六號探測器2日成功登陸月球背面，將展開搜集樣本任務，國家航天局也隨即發布嫦娥六號月背著陸影像。從發射升空到成功落月，38萬公里，30天抵達，到最後落月的900多秒，業內人士為嫦娥六號此次落月打出近乎完美的高分。媒體也分析，至此代表中美的太空 競賽又上升到另一個層次。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2日6時23分，嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。南極-艾特肯盆地是太陽系已知最大的撞擊坑之一，據介紹，由於落差可達十多公里，降落過程好比把一輛小卡車成功降落到崇山峻嶺中，每一步都不能掉以輕心。

在嫦娥六號著陸月背後，地面已接收到由著陸器降落相機拍攝的嫦娥六號著陸月背過程中的影像。目前，嫦娥六號任務國際載荷中歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣探測儀即將開機工作，義大利 激光角反射器完成部署。其中，氡氣探測儀備受關注，它可以對月球表面氡氣同位素開展原位探測，有助於在月表尋找水分子。

此外，嫦娥六號著陸器上搭載的全景相機、月球礦物光譜分析儀、月壤結構探測儀將按計畫開展科學探測任務。這些載荷的分析數據將和後續的月背樣品實驗室分析數據進行聯繫，豐富和拓展月球樣品實驗室的研究成果。

此後，嫦娥六號正式開始持續約2天的「蟾宮挖寶」月背採樣工作，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式分別採集月壤樣品和月表岩石，實現多點、多樣化自動採樣。同時，嫦娥六號將開展月球背面著陸區的現場調查分析，月壤結構分析等科學探測，深化月球成因和演化歷史的研究。

專家表示，嫦娥六號目前狀態非常符合預期。未來幾天，嫦娥六號計畫採樣兩公斤月壤，完成鑽取、表取採樣後，將進行上升器起飛準備工作，上升器起飛後將與在軌等待的軌返組合體進行對接和樣品轉移，預計本月25日懷抱人類第一抔月背樣品返回地球。