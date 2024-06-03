中國女排0:3輸給義大利丟掉「亞洲第一」 教頭被喊下課

在世界女排聯賽中國澳門站，中國隊球員朱婷在比賽中。（新華社）

2024年世界女排聯賽澳門 站比賽，中國女排昨迎來本站比賽收官戰，不過卻以0比3比分輸給了義大利 ，以2勝2負戰績結束了在澳門的比賽。本場輸球後，中國隊的世界排名積分扣掉9.3分，跌至第七名，已丟掉亞洲第一，在日本女排之後。比賽中，朱婷無緣首發，且一再被對手拉開分差，不少球迷認為主教練蔡斌調度失當，在球場憤怒高喊「蔡斌下課」。

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據澎湃新聞報導，在今年世界女排聯賽的首個分站賽巴西里約站，中國女排取得3勝1負。澳門站中，中國女排前三場比賽3比1擊敗荷蘭女排、1比3不敵日本女排、3比0戰勝泰國女排。

由於此前輸給了奧運資格的直接競爭對手日本隊，中國女排的世界排名積分遭遇了較大損失，想要保住亞洲最高的世界排名從而確保奧運門票，中國女排需要在此後的比賽中全力爭勝。而義大利女排也需要通過世界女排聯賽爭取奧運資格，在比賽中也是毫無保留。

對陣強敵，中國女排派出的首發陣容為：李盈瑩、吳夢潔、袁心玥、王媛媛、龔翔宇、刁琳宇、王夢潔。前一場對陣泰國隊比賽時首發的朱婷此次沒有進入首發名單。

第一局比賽開始後，義大利女排迅速取得領先，局末階段朱婷替補上場發球，然而關鍵時刻義大利女排還是更勝一籌，中國隊23比25惜敗丟掉首局。第二局，義大利隊憑借強力的進攻仍掌握主動並拉開分差，中國隊落後時喊出暫停，還是未能抑制住對手的攻勢，中國女排19比25再丟一局。

第三局，中國女排又一次陷入開局落後的局面，比賽中段丁霞、鄭益昕、張常寧先後替補登場，但難以實現逆襲，最終以16比25再丟一局，大比分0比3輸掉本場比賽。

完敗於義大利隊後，中國女排以兩勝兩負的戰績結束了澳門站比賽。中國女排在澳門的表現不盡如人意，如今還丟掉了亞洲第一的排名。接下來球隊將轉戰香港站，香港站結束後的世界排名將決定巴黎奧運 會席位的最終歸屬。

根據規則，今年世界女排聯賽三站賽事結束後，剩餘奧運門票將根據實時世界排名進行分配，而亞洲排名最高的隊伍必定可以獲得一個直通席位。中國女排雖依舊保留晉級的希望，但之後的比賽真的輸不起了。

昨天在對陣義大利球場上，朱婷只在第一局被換上發了個球，且中國女排表現不佳，現場球迷高喊「蔡斌下課」表達憤怒。