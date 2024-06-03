我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

中國純天然「莨綢」 驚豔時尚之都巴黎

記者賴錦宏／綜合報導
莨綢是純天然製作，但生產過程非常漫長。（人民網）
莨綢是純天然製作，但生產過程非常漫長。（人民網）

中國國家主席習近平日前訪歐行程包含法國，深圳的環保時尚設計師梁子則早一步將中國時尚瑰寶「莨綢」帶到了世界時尚之都巴黎。

據公開資料，莨綢亦稱為香雲紗、雲紗，是一種用薯莨的汁水對桑蠶絲織物塗層，再用含礦物質的河涌塘泥覆蓋，經過太陽曝曬加工而成的紗綢製品。中國目前以廣東順德出產為主。莨綢染整技藝是第二批中國國家非物質文化遺產之一。

梁子談到「莨綢」時表示，這是100%的絲綢，絲綢生產過程非常長，是純天然且非常難製作；對其染色又是一個純天然過程，他們要到廣東、廣西的山上採集野生薯莨，花10天甚至更多的時間把布料放到薯莨汁裡浸泡30幾次，之後把布料一次次地攤在草地上曬，吸收薯莨汁的精華。

2003年，梁子受邀參加法國巴黎時裝周，2019年在巴黎開起第一家莨綢時裝店「莨之家」，將莨綢推向世界時尚舞台。自此莨綢在世界時尚之都開始與國際品牌同台競爭。

近年來，隨著低碳減排這一理念不斷受到國際社會關注，中國莨綢也得以走紅，成為綠色時裝代表。

梁子認為，莨綢純天然的生產過程和染色過程非常打動法國時裝界專業人士，正因如此，法方多年來一直在研究他們的品牌，學習走可持續時尚之路。他認為莨綢服裝是一個非常好的載體，展現中國文化和中國設計，以及中國原生態和可持續環保的時尚理念。

習近平

上一則

割韭菜？中知名連鎖瑜伽館剛辦完促銷就宣布關門

下一則

港嶺大取消徵集「5月35日」文創 稱不可抗力因素

延伸閱讀

性侵賓州女稱「強姦又怎樣」 加州男在法國落網

性侵賓州女稱「強姦又怎樣」 加州男在法國落網
法國誓捍衛印太安全與國際法 點名美印澳日盟友

法國誓捍衛印太安全與國際法 點名美印澳日盟友
拳擊／台女將黃筱雯完勝對手 吊車尾搶下巴黎奧運門票

拳擊／台女將黃筱雯完勝對手 吊車尾搶下巴黎奧運門票
法網／打到巴黎凌晨3點 約克維奇逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

法網／打到巴黎凌晨3點 約克維奇逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度