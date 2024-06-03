藥水漂白 央視曝二手空調「扮新機」流入市面 恐危害人體

漂白過的機器，為了隔絕空氣和紫外線，商家會選擇在售賣前用保鮮膜把機身先包起來。（取材自央視財經）

時序入夏，空調迎來了銷售、安裝旺季。不過據央視財經調查，市面上充斥著「翻新機」，這些空調機齡至少十年以上，經過清洗、漂白後，以低於市面價格當成新機販售，甚至還貼上幾可亂真的偽造合格標籤。這些以假亂真的老爺機不僅容易故障，部分商家使用的除黃劑中含致癌 成分，殘留清洗劑可能造成慢性神經中毒，嚴重危害人體。央視呼籲監管部門從重打擊。

財經調查日前接到消費者小夏反映，在二手閒置物品網絡交易平台鹹魚選購了兩台冷暖兩用空調。賣家說只用了兩年多。然而師傅送貨上門，小夏發現，這台空調外觀比之前商家圖片裡的顯得破舊，安裝師傅卻承諾，機器用起來沒問題，還保修一年。沒想到當天晚上，空調剛剛開機幾分鐘，房間裡的空氣凈化器就爆表了。房間裡面一股很濃裝修粉塵的味道，根本沒法用，賣家後來就聯繫不上了。不僅是空氣質量問題，小夏買回來的二手空調噪聲大、制冷效果也不理想，且到月底一看，電費驚人。

針對小夏反映的線索，央視對市場上的二手家用空調展開了深入調查。據報導，南京花園路舊貨市場，二手家用壁掛空調價格大多在1000多元（人民幣，下同，約138美元），相比起市面上新空調兩三千元、三四千元的售價，價格優勢明顯。還有商家推銷一種價格更為便宜的二手空調——「漂」過的空調，稱是用各種化學清潔劑對舊空調進行清洗，可以將顏色發黃的舊空調漂白到看起來像新機器。

漂白過的機器，為了隔絕空氣和紫外線，商家售賣前會用保鮮膜把機身先包起來。零售商 上游批發商透露，市場上這種「漂」過的空調，實際上都已經被使用過十年以上，有的甚至是使用了接近20年的老機器。大多採用聚丙烯材料作為外殼，長期使用會因紫外線照射、高溫 、氧化等因素逐漸變黃。把發黃的老舊機器清洗後「漂」白，就是商家所謂的「翻新機」，還會貼上從購物平台買來的偽造室內機的能效標識、室外機的機器功率標識、生產日期等產品信息標籤。這些標簽可以定制，一套價格只需要幾角錢。消費者難以辨別。

報導指出，二手空調批發商稱，其中一款「美歌」牌空調，因機身類似一款「美的」空調，改頭換面後就可以變身成為「美的」空調，這是他們最樂意進行「翻新」仿冒的一款機型。

為二手舊空調去黃，主要會用到除黃劑。蓋上保鮮膜再放到太陽下面暴曬。一天時間就能變白。市售除黃劑，主要成分通常包括光穩定劑、滲透劑、氧化劑、分散劑、增稠劑、還原劑等多種複合物。業內人士透露，除黃效果最好的一種除黃劑中，含有大量二氧化鈦。在世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單中，二氧化鈦被列為2B類致癌物。

一位商家稱，除了除黃劑，還使用一種對付頑固汙漬要用到的清洗劑——滌塵，刺激性非常大。滌塵清洗劑對皮膚和黏膜具刺激作用，對中樞神經系統則會產生麻醉作用。嚴重可能出現躁動、抽搐、昏迷等重症症狀。長期接觸可能導致慢性中毒，出現神經衰弱綜合症、肝腫大，以及女性月經異常等問題。

中國家用電器研究院的張子祺說，超期服役的二手空調存在諸多隱患。商家大多並不會對空調裡的風道、風輪以及蒸發器，進行專門拆解清洗。而這些地方正是軍團菌、黴菌等致病菌滋生的溫床。而在「翻新」過程中，各種清洗劑、除黃劑的濫用，也會在空調使用過程中，帶來二次汙染。長期聞這些味道，對呼吸道產生的傷害會非常嚴重，有害物質刺激到中樞神經系統。而超期服役的空調在能源效率上可能要降低50%。 師傅送貨上門，小夏發現，這台空調從外觀上看，比之前商家圖片裡的顯得破舊。（取材自央視財經） 在機器表面噴上除黃劑之後，需要蓋上保鮮膜，再放到太陽下面暴曬，一天時間就能變白。（取材自央視財經） 在機器表面噴上除黃劑之後，需要蓋上保鮮膜，再放到太陽下面暴曬，一天時間就能變白。（取材自央視財經）

來源：抽屉视频