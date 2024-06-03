國企「踩雷」3億理財剩不到3000萬

河南煤礦龍頭鄭煤機公告「踩雷」，3億元人民幣理財到期，僅收回不到3000萬元。（取材自長江商報）

河南 煤礦龍頭鄭州 煤礦機械集團公告「踩雷」。鄭煤機公告稱， 公司一年前購買的外貿信託-華軟新動力精選1號至3號單一資金信託產品理財產品陸續到期，累計購買金額為3億元（人民幣，下同，約4141萬美元）理財到期，僅累計收回2956.34萬元，其餘款項的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風險。

每日經濟新聞報導，鄭煤機在公告中稱，為合理利用閒置資金，鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱「鄭煤機」）於2023年5月29日與外貿信託簽署了《外貿信託·華軟新動力精選1號單一資金信託合同》等三份信託合同，以閒置自有資金3億元向外貿信託認購產品，期限為12個月，預期年化收益率為5.00%。

鄭煤機稱，基於日常跟蹤與關注，已發出指令要求贖回信託財產份額，提前終止信託理財產品。隨後收到外貿信託的正式提前終止公告，但發出指令後未收到產品管理人確認贖回申請的相關通知，亦未收到產品管理人支付的贖回款項，本次信託財產到期贖回存在重大不確定性。

鄭煤機表示，已指定專人負責項目跟蹤，積極聯繫督促各相關方盡快向公司兌付上述信託理財產品的投資 本金及收益，盡最大努力保障公司利益。同時，鄭煤機已向公安機關報案，並保留在必要時採用法律訴訟措施等其他維權手段的權利，最大程度減少公司的潛在損失。

截至本公告披露日，上述信託理財產品已陸續到期，公司已累計收回2956.34萬元，其餘款項的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風險。鄭煤機稱，目前經營情況良好，財務狀況穩健，該事項不影響公司持續運營及日常經營資金需求。敬請廣大投資者注意投資風險。

據報導，3億元的理財產品，只是鄭煤機諸多理財中不起眼的一筆。這家河南龍頭企業投資理財產品已成為傳統。去年3月，鄭煤機也發過類似公告，理財額度也是70億元。而更早的2022和2021年，鄭煤機公告的理財額度均為50億元。

據橙柿互動，前海開源首席經濟學家楊德龍認為，上市公司的募資應用於主業，若大量用於投資理財產品，這不僅會給外界造成不務正業的印象，也會影響其經營穩定性及競爭力。