國企「踩雷」3億理財剩不到3000萬
河南煤礦龍頭鄭州煤礦機械集團公告「踩雷」。鄭煤機公告稱， 公司一年前購買的外貿信託-華軟新動力精選1號至3號單一資金信託產品理財產品陸續到期，累計購買金額為3億元（人民幣，下同，約4141萬美元）理財到期，僅累計收回2956.34萬元，其餘款項的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風險。
每日經濟新聞報導，鄭煤機在公告中稱，為合理利用閒置資金，鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱「鄭煤機」）於2023年5月29日與外貿信託簽署了《外貿信託·華軟新動力精選1號單一資金信託合同》等三份信託合同，以閒置自有資金3億元向外貿信託認購產品，期限為12個月，預期年化收益率為5.00%。
鄭煤機稱，基於日常跟蹤與關注，已發出指令要求贖回信託財產份額，提前終止信託理財產品。隨後收到外貿信託的正式提前終止公告，但發出指令後未收到產品管理人確認贖回申請的相關通知，亦未收到產品管理人支付的贖回款項，本次信託財產到期贖回存在重大不確定性。
鄭煤機表示，已指定專人負責項目跟蹤，積極聯繫督促各相關方盡快向公司兌付上述信託理財產品的投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益。同時，鄭煤機已向公安機關報案，並保留在必要時採用法律訴訟措施等其他維權手段的權利，最大程度減少公司的潛在損失。
截至本公告披露日，上述信託理財產品已陸續到期，公司已累計收回2956.34萬元，其餘款項的收回存在不確定性，存在本息不能全部兌付的風險。鄭煤機稱，目前經營情況良好，財務狀況穩健，該事項不影響公司持續運營及日常經營資金需求。敬請廣大投資者注意投資風險。
據報導，3億元的理財產品，只是鄭煤機諸多理財中不起眼的一筆。這家河南龍頭企業投資理財產品已成為傳統。去年3月，鄭煤機也發過類似公告，理財額度也是70億元。而更早的2022和2021年，鄭煤機公告的理財額度均為50億元。
據橙柿互動，前海開源首席經濟學家楊德龍認為，上市公司的募資應用於主業，若大量用於投資理財產品，這不僅會給外界造成不務正業的印象，也會影響其經營穩定性及競爭力。
官網資料顯示，鄭煤機是A+H股上市公司，股權混合多元的國有企業，始建於1958年，1998年由國家煤炭工業部畫歸河南省。目前，公司已發展成全球重要的煤礦綜採技術和裝備供應商、具有國際影響力的跨國汽車零部件企業集團。公司2018年入選國務院國資委國企改革「雙百行動」企業，2019—2020年連續入選中國機械工業百強企業和《財富》中國500強企業。公司煤礦機械板塊主要經濟指標連續十餘年居行業龍頭，國內市場占有率保持在30%以上。
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