世界足球先生卡卡到貴州 「村超」獲加持

「逐夢」冠軍公益賽在貴州「村超」球場開踢，還迎來了世界足球先生卡卡。(新華社資料照片)

「逐夢」冠軍公益賽5月27日在貴州「村超」球場開幕，還迎來了世界足球 先生卡卡，當身著22號球服的卡卡面帶微笑出現在球場上時，「村超」現場瞬間沸騰。

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中新社報導，榕江縣「逐夢」青少年女足的兩支隊伍27日展開對決，卡卡坐在場邊對孩子們場上的表現滿意地說，一年前曾和她們在北京相見，時隔一年在她們身上看到了進步，這是她們堅持努力訓練的結果。

「逐夢」青少年女足隊比賽結束後，「村超」現場上演了「逐夢」冠軍公益賽，由卡卡執教並兼任隊長的「卡卡和他的冠軍夥伴隊」迎戰香港 藝人陳百祥執教的「卡卡和他的逐夢夥伴隊」，雙方球員組成包括奧運 冠軍呂小軍、林躍，前國腳郜林、馮瀟霆和「村超」球員代表等。

時隔多年，能夠再次看到卡卡在比賽場上展示球技，現場數萬名觀眾激動地掏出手機記錄下他在球場上的瞬間。

卡卡在球場上的每一次射門、每一次攔截，都引得觀眾連聲呼喊。比賽進行至36分鐘時，卡卡在隊友的助攻下完成單刀射門，在全場觀眾的歡呼聲中，卡卡激動上演了標誌性雙手指天慶祝動作，讓球迷重溫了昔日「聖西羅王子」的風采。

「來到村超現場，感受到榕江的熱情，會讓人忍不住想要在球場上盡情、盡力表現。」在卡卡心裡，他將此次「村超」行定義為一次奇妙的經歷，因為他又認識了一個有美景、有文化的中國城市，最重要的是還能和這座城市的朋友們一起享受足球快樂時光。

曾舉起過大力神杯的卡卡，在「村超」球場贏下比賽後獲得的獎品是榕江土特產品—塔石香羊和小香雞。當拿著這些充滿「村味」的獎品時，卡卡笑得合不攏嘴。