「錢在手機裡」 愈來愈多小學生不認識錢、沒見過1元紙幣

武漢市第一初級中學學苑校區小學老師馬欣怡，帶著孩子們透過學具認識人民幣。(取材自長江日報)

隨著中國移動支付普及率達86%，有愈來愈多的小學生已經不認識錢。有資深小學老師說，在她的小學一年級班上，從沒見過1元（人民幣，下同）紙幣的占了一半以上。小學生甚至認為錢不可能花完，因為「錢不就在手機裡嗎？刷一刷就又有了」。對此，有評論指出，孩子對掙錢難易沒認知，就很難建立起對金錢的珍惜和尊重，其潛在影響不可小覷。

長江日報報導，武漢 市第一初級中學學苑校區小學部，一年級數學老師馬欣怡拿出各種面額的人民幣，一張張地問學生是否見過。全班40名學生，大部分見過100元、50元紙幣，一半學生能認出10元、20元紙幣，從沒見過1元紙幣的占一半以上。

報導指出，2010年前後，移動支付開始迅速在中國普及，截至2023年底，普及率達86%。今年小學一年級的孩子多出生於2016年、2017年。「他們在生活中，錢確實見得少。」另一名數學教師呂琳說，這種不認識錢的情況，在最近五屆的一年級小學生中越來越明顯。

家住武昌的劉姍，兒子正在讀小學一年級。前不久她問兒子：「假如你有兩張20元紙幣，你怎麽去商店買一個30元的東西？」兒子說：「可以先給老板一張20元，再把另一張20元撕一半，湊個30元。」

孩子的回答讓劉姍非常驚訝。她意識到，孩子不光不認識錢，也不知道錢怎麽用，不理解「換錢」、「找錢」這些概念。她回想了一下，發現孩子似乎只在過年時見過100元的壓歲錢，平時家裡都找不出一張其他面額的紙幣。

家長李薇說，女兒快上小學時迷上了「抽盲盒」，有一次要一口氣買100個盲盒玩具。她跟女兒說：「不能一下就買100個，那樣媽媽的錢就花沒了。」女兒卻覺得很奇怪：「錢怎麽會『花沒』呢？錢不就在手機裡嗎？刷一刷就又有了。」

新京報評論說，今天的孩子對錢的最初認知就是數字，對「錢是怎麼花出去的」、「錢是怎麼來的」缺少具體認知，以至會產生「錢不就在手機裡嗎？刷一刷就又有了！」這樣的認識。也容易發生一些孩子動輒幾千、上萬給遊戲充值亂象。