中國蘇州再推救房政策：全市不再審核購屋資格

為搶救低迷的房市，蘇州宣布，全市範圍內不再審核購房資格。（中新社）

中國各地政府為救房市動作連連。蘇州2日宣布，該市房地產 長效機制試點工作領導小組推出新政「16條」的通知，當中包括蘇州全市範圍內不再審核購房資格。同時，在蘇州購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶，以及取消首套房及二套房個人房屋貸款利率 下限。

據蘇州市政府微信公眾號「蘇州發布」消息，6月2日，蘇州市房地產長效機制試辦工作領導小組推出《關於進一步促進本市房地產市場平穩健康發展若干政策措施的通知》，即日起實施16條措施，加速建構房地產發展新模式，進一步滿足居民剛性和多樣化改善性住房需求。

通知提出，為降低成本，滿足合理住房需求，蘇州全市範圍內不再審核購房資格。實施換購房屋個稅退稅優惠（執行至2025年12月31日）；實施購房契稅補貼（執行至2024年12月31日），對購買新建商品住房的給予50%契稅補貼（最高不超過房屋契稅課稅依據的1%），對「賣舊買新」的實施分層次購房契稅補助。在蘇州購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶。

通知還一齣，取消首套房及二套房個人房屋貸款利率下限。商業銀行可依客戶風險狀況，自主確定每筆貸款的具體利率水準。首套房最低自備款比例由不低於20%調整為不低於15%，二套房最低自備款比例由不低於30%調整為不低於25%。

購屋人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。對在蘇州二孩及以上家庭辦理個人房屋抵押貸款時，在房屋套數認定時核減1套住房。

另，通知提到，下調個人房屋公積金貸款利率0.25個百分點。5年以下（含5年）及5年以上首套個人房屋公積金貸款利率分別調整為2.35%及2.85%。5年以下（含5年）及5年以上第二套個人房屋公積金貸款利率分別調整為不低於2.775%及3.325%。

個人及家庭公積金貸款最高限額分別提高至人民幣120萬元和150萬元；二孩及以上家庭額度上浮30%；全日制普通高校本科以上學歷（在讀）、畢業10年內的高校畢業生及留學回國人員額度上浮50%。

此外，針對動態建立房地產項目「白名單」制度，通知指出，將推動符合「白名單」條件的項目「應進盡進」，商業銀行對合規「白名單」項目「應貸盡貸」，滿足在建項目合理融資需求。