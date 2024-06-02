陝西「電子爸媽」 親子片展現理解包容圈粉百萬

「電子爸媽」潘虎乾和姜秀平在一年內獲得超過百萬粉絲。（取材自北京青年報）

陝西一對夫妻潘虎乾和姜秀平，因拍攝一系列親子 相處的影片，呈現出對小孩的尊重、理解、包容，被很多粉絲稱作「電子爸媽」，一年內獲得超過百萬粉絲。

北京青年報報導，潘虎乾和姜秀平平時在陝西漢中經營一家老牌婚慶店，閒暇時在女兒潘江雨鼓勵下，開始拍攝短影片，發布於抖音 帳號「女兒分享日常」，其簡介寫著「造一場甜甜的夢，給娃娃」，他們現在有近113萬的關注者。

影片中的「爸爸媽媽」會支持小孩，他們告訴「女兒」，「女兒跟爸爸的關係是最鐵的」，他們也從不批判孩子的身材；他們也會鼓勵離鄉打拚的「兒子」，「你已經非常優秀了，希望你們過得開心。」

有網友表示，自己就像路邊的流浪狗突然被抱起來親了一口，至少在精神上終於有了歸宿。

一家MCN機構的商務負責人告訴北京青年報記者，「電子爸媽」會受歡迎，是因為和原生家庭的關係是一個普遍且經久不衰的痛點，潘虎乾和姜秀平所傳遞出的尊重和理解，是很多人可望不可及的父母形象。

報導引述網友留言，「門外是父母的吵打聲，手機裡是叔叔阿姨的幸福生活。」有人會在留言區訴說在原生家庭遭遇的痛苦和傷害，將親生父母稱為「表爸媽」；而開始經營帳號之後，年輕人的求助和訴苦撲面而來，潘虎乾才發現，原來有這麼多年輕人受憂鬱所苦。

但報導也指出，總有夢醒時分的時候，潘江雨曾在去年10月出現在影片中，讓很多人震驚於「爸爸媽媽」居然有女兒；或是有網友在發現被「爸爸媽媽」取消關注時，憤而封鎖帳號。

面對大量網友提出關注或照顧的需求，潘虎乾和姜秀平難以在做生意及維繫家庭生活的同時，顧及到每個人的需求。

曾有一位網友提出，希望到潘虎乾和姜秀平家住一個月，潘秀平說，「不是我這個人小氣，畢竟和自己的女兒是不一樣的，對不對？你有自己的親父母，人還是應該跟自己的親父母和解，畢竟我們不能夠代替，是不是？」