我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

陝西「電子爸媽」 親子片展現理解包容圈粉百萬

記者陳湘瑾／綜合報導
「電子爸媽」潘虎乾和姜秀平在一年內獲得超過百萬粉絲。（取材自北京青年報）
「電子爸媽」潘虎乾和姜秀平在一年內獲得超過百萬粉絲。（取材自北京青年報）

陝西一對夫妻潘虎乾和姜秀平，因拍攝一系列親子相處的影片，呈現出對小孩的尊重、理解、包容，被很多粉絲稱作「電子爸媽」，一年內獲得超過百萬粉絲。

北京青年報報導，潘虎乾和姜秀平平時在陝西漢中經營一家老牌婚慶店，閒暇時在女兒潘江雨鼓勵下，開始拍攝短影片，發布於抖音帳號「女兒分享日常」，其簡介寫著「造一場甜甜的夢，給娃娃」，他們現在有近113萬的關注者。

影片中的「爸爸媽媽」會支持小孩，他們告訴「女兒」，「女兒跟爸爸的關係是最鐵的」，他們也從不批判孩子的身材；他們也會鼓勵離鄉打拚的「兒子」，「你已經非常優秀了，希望你們過得開心。」

有網友表示，自己就像路邊的流浪狗突然被抱起來親了一口，至少在精神上終於有了歸宿。

一家MCN機構的商務負責人告訴北京青年報記者，「電子爸媽」會受歡迎，是因為和原生家庭的關係是一個普遍且經久不衰的痛點，潘虎乾和姜秀平所傳遞出的尊重和理解，是很多人可望不可及的父母形象。

報導引述網友留言，「門外是父母的吵打聲，手機裡是叔叔阿姨的幸福生活。」有人會在留言區訴說在原生家庭遭遇的痛苦和傷害，將親生父母稱為「表爸媽」；而開始經營帳號之後，年輕人的求助和訴苦撲面而來，潘虎乾才發現，原來有這麼多年輕人受憂鬱所苦。

但報導也指出，總有夢醒時分的時候，潘江雨曾在去年10月出現在影片中，讓很多人震驚於「爸爸媽媽」居然有女兒；或是有網友在發現被「爸爸媽媽」取消關注時，憤而封鎖帳號。

面對大量網友提出關注或照顧的需求，潘虎乾和姜秀平難以在做生意及維繫家庭生活的同時，顧及到每個人的需求。

曾有一位網友提出，希望到潘虎乾和姜秀平家住一個月，潘秀平說，「不是我這個人小氣，畢竟和自己的女兒是不一樣的，對不對？你有自己的親父母，人還是應該跟自己的親父母和解，畢竟我們不能夠代替，是不是？」

抖音 親子

上一則

天涯擬800萬售域名自救 創始人：報價未達預期

下一則

618促銷 AI產品雷大雨小 折疊機受捧 iPhone降價銷量飆

延伸閱讀

親子影片爆紅 「電子爸媽」擁百萬粉絲 網：像流浪狗被親一口

親子影片爆紅 「電子爸媽」擁百萬粉絲 網：像流浪狗被親一口
周星馳首部微短劇 「金豬玉葉」百處致敬星爺

周星馳首部微短劇 「金豬玉葉」百處致敬星爺
港片大反派翻紅 伍允龍壞到圈粉

港片大反派翻紅 伍允龍壞到圈粉
新移民父母愛情故事 Bayard Street線上公映

新移民父母愛情故事 Bayard Street線上公映

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染