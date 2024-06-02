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家長助長孩子身高 打激素卻頻傳生病

中國新聞組╱綜合報導
醫學上用於治療矮小症的生長激素在家長圈頗受歡迎。示意圖。(新華社)
醫學上用於治療矮小症的生長激素在家長圈頗受歡迎。示意圖。(新華社)

近年來，醫學上用於治療矮小症的生長激素在家長圈頗受歡迎，有家長看到孩子身高低於同齡人，或者想讓孩子長得更高，便想到給孩子注射生長激素，但北京、上海、廣東等地數十名給孩子注射過生長激素的家長發現，他們的孩子雖然身高有所改善，各種副作用也不少。

法治日報報導，家長對孩子身高的焦慮加劇，湖北省武漢市一兒童內分泌科醫師表示，其每天接診的患者中，有半數是家長詢問是否需要使用生長激素來幫助孩子長高。

有醫師指出，兒童注射生長激素需要指徵，不能單純依據兒童身高判斷是否需要注射。目前生長激素有被濫用的苗頭，可能會給使用者帶來內分泌紊亂、肱骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險。建議規範生長激素的使用，衛生主管部門應加強對醫師的培訓和監管。

中國一家生長激素龍頭企業收入連年增長，2016年至2020年間，其年收入增長了四倍多，收入90%以上都來自與生長激素相關的產品。

而據業內醫師介紹，兒童生長激素的全稱是基因重組人生長激素，這種生長激素只能用於治療生長激素缺乏症、特發性矮小、SGA出生後持續生長遲緩、短腸綜合症等，不能擅自擴大治療範圍。

據報導，也有家長表示，儘管效果不錯，但還是讓孩子停了藥，何麗說，因為副作用太大了。他的孩子注射一年後，身高從109公分長到了120公分，不過「打生長激素的這一年裡，孩子各方面表現和反應都不好。」何麗說，比如經常出現感冒、發燒等症狀，卻找不到生病的原因，早晚還會出現不明原因的頭暈症狀。還有人說自己的孩子打了生長激素後頭暈嘔吐，完全無法進食，第三天發高燒，醫師解釋可能是顱內壓升高導致。

武漢

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