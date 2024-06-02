天涯擬800萬售域名自救 創始人：報價未達預期

天涯社區。(取材自九派新聞)

曾經盛極一時的中國網路平台「天涯社區」疑因經營不善而關閉，原本打算在上月重開，但不成功，近日又傳出欲以800萬元(人民幣，下同，約112.6萬美元)出售旗下海南域名hainan.com，公開向市場尋求買家籌資自救，引發關注。

九派新聞報導，天涯社區創始人、董事長邢明稱，「天涯仍面臨電信數據被卸載的急迫壓力，保證其完整性是我們的底線，如果數據真的被卸載，我也算是罪人。所以，低價出售這一核心資產是不得已的做法，也算是斷臂求生。我不想成為千古罪人。」

據報導，天涯目前正與意向買家溝通，但是對方的報價沒有達到預期。邢明說道，「我們知道如今移動互聯網時代，域名沒有以前火熱，但它在某些領域還是有價值的。而且這個域名有獨一無二的品牌屬性，2021年估值1500萬時我們也沒出售」。

邢明說道，最為關鍵的是，中文互聯網早年的大量數據都已消逝，天涯走過20多年，算是珍貴的活化石，其核心訴求其實不是恢復大眾的訪問，而是保證數據的完整性，為億萬老用戶提供下載保存服務。

而若域名能夠以800萬價格售出，就能激活天涯，邢明透露，除了支付電信欠費，後續恢復訪問還需研發設備、運營力量的投入，共需3000萬到5000萬元資金。