被低價促銷 磨鐵文化無限期抵制京東

北京磨鐵文化集團CEO沈浩波發文抵制京東，稱無限期停止發貨。(取材自界面新聞)

繼之前56家出版社發函抵制京東618大促後，北京磨鐵文化集團CEO 沈浩波也發文抵制京東，稱無限期停止對京東發貨，將採取法律維護權益；話題「磨鐵已全面停止對京東發貨」再登熱搜，截至6月2日中午，閱讀量超過5000萬。

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紅星新聞報導，沈浩波5月31日發文，京東不顧磨鐵反對，強行讓其產品參加低價促銷，磨鐵將採取法律手段維護權益，無限期停止對京東發貨，要求京東下架產品並退還，並呼籲電商 合作夥伴不要跟價，「陪我們扛過這一輪」。一周之前，56家出版社聯合抵制京東618促銷也曾引發熱議。

1日中午，多家媒體以「京東回應磨鐵抵制京東」為題發布了一條京東圖書採銷員工朋友圈截圖。該截圖中提到，京東618活動目標是讓消費者買到便宜的好書，否認站在出版社和行業對立面。回應中還提到，京東對自營圖書有合法的自主定價權；還稱「被沈老師定義為『耍流氓』，著實冤枉」。一周前，面對56家出版社聯合抵制，京東同樣是以一張採銷員工朋友圈截圖進行回應，提到「只是想賣更便宜的圖書，更好的讓利消費者」。

面對媒體詢問，京東方面稱沒有任何回應，但可以參考上述截圖。

目前京東App 「磨鐵圖書京東自營官方旗艦店」可看到，店鋪仍在正常銷售，部分商品頁面顯示參加促銷活動「五折封頂再享滿300減130活動，到手約等於2.8折」。

客服稱，沒有接到磨鐵停止發貨的相關信息，可以正常購買發貨。但媒體在店鋪搜索發現，磨鐵出品的《盜墓筆記》、《明朝那些事兒》、《後宮甄嬛傳》等知名圖書均顯示無貨。

在裁判文書網搜索發現，磨鐵曾多次因「著作權權屬、侵權糾紛」「侵害作品複製權糾紛」將侵權公司和京東同時起訴。其中兩次起訴，判決認定被告公司侵權、賠償磨鐵相應損失，但認為「京東盡到了合理注意義務，故不需要承擔賠償責任」；其他幾次起訴則以磨鐵撤訴告終。

新浪科技訊6月1日晚間消息，圖書採銷員工的一條朋友圈回應了「磨鐵抵制京東」。該員工稱，京東圖書618的活動只有一個目標，就是讓更多消費者實實在在買到便宜的好書，想不到被定義為「耍流氓」，著實冤枉。