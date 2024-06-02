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中國張志磊KO前世界拳王 贏下生涯關鍵戰

新華社／利雅得6月2日電
張志磊（右）KO維爾德取勝。（路透）
張志磊（右）KO維爾德取勝。（路透）

中國重量級「拳王」張志磊2日在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行的「5VS5」拳擊團體賽中第五回合KO（擊倒）前WBC重量級拳王、美國拳手德昂泰·維爾德（Deontay Wilder）取勝。

賽前，維爾德曾表示這場比賽是自己「最後的機會」，一旦失利會考慮就此離開拳台。

據張志磊介紹，本次比賽由兩家頂級拳擊推廣公司分別挑選五名世界級拳手組成一隊，其中包括一名隊長。普通賽事勝利為團隊贏得1分，隊長贏得比賽為團隊加2分，若能通過KO（擊倒）贏得比賽，則為團隊贏得4分。

張志磊本次的身分是隊員，而他的對手、前WBC（世界拳擊理事會）重量級拳王維爾德則是另一支隊伍的隊長。

當日比賽的首個回合，兩人以試探為主，沒有太多有效進攻。第二、三回合，張志磊開始進一步向前壓迫，牢牢把維爾德控制在圍繩邊，並打出幾次組合拳。維爾德在場面上處於劣勢，僅利用臂展優勢進行防守。

第五回合，張志磊以一記右手擺拳重擊維爾德，後者踉蹌轉身。張志磊追擊再次擺拳命中維爾德，一舉終結比賽。

「現在是中國時間的清晨，感謝所有熬夜看我比賽、陪伴我的中國拳迷。上一場比賽我輕視了對手，但這次我做好了充足的準備，一直提防對方的後手重拳。我將繼續我的冠軍之路。」張志磊賽後說。

40歲的張志磊本場比賽前職業生涯26勝2負1平。

會考 沙烏地阿拉伯

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