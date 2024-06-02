中國「嫦娥6號」奔月成功著陸 開始人類首次「月背挖寶」

北京航天飛行控制中心2日模擬嫦娥六號著陸器和上升器組合體著陸月背的畫面。（新華社）

中國國家航天局表示，北京時間2日6時23分，嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。

人民日報報導，2日6時9分，嫦娥六號著陸器和上升器組合體開始實施動力下降，7500牛變推力主發動機開機。期間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測 ，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用激光三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定著陸點，開始緩速垂直下降，即將到達月面時發動機關閉，利用緩沖系統保障組合體以自由落體方式到達月面，最終平穩著陸於月球背面南極-艾特肯盆地。

嫦娥六號任務實施人類首次月背採樣返回，相比2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號 任務，嫦娥六號任務突破了月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星的支持下，完成月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術節點。

影片來源：SciNews

嫦娥六號著陸器攜帶的有效載荷將按計畫工作，開展科學探測任務。嫦娥六號任務國際載荷中歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣探測儀即將開機工作，義大利 激光角反射器完成部署。

嫦娥六號探測器自2024年5月3日發射入軌以來，先後經歷了地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降等過程。嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器組成。5月30日著陸器與上升器組合體和軌道器與返回器組合體實現在軌分離。著陸器與上升器組合體成功著陸後，著陸器將通過鵲橋二號中繼星，在地面控制下，進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，此後正式開始持續約2天的月背採樣工作，通過鉆具鉆取和機械臂表取兩種方式分別採集月壤樣品和月表巖石，實現多點、多樣化自動採樣。同時將開展月球背面著陸區的現場調查分析，月壤結構分析等科學探測，深化月球成因和演化歷史的研究。