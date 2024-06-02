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中國新能源車企5月銷量大增 蔚來、極氪單月交付輛創新高

記者林宸誼／綜合報導
中國多家新能源車企1日公布今年5月交付量，蔚來的單月交付輛創歷史新高。圖為蔚來ET5汽車。(中新社)
中國多家新能源車企1日公布今年5月交付量，蔚來的單月交付輛創歷史新高。圖為蔚來ET5汽車。(中新社)

中國多家新能源車企1日公布今年5月交付量，普遍呈現按年及按月雙增長態勢。其中，蔚來、極氪單月交付輛創歷史新高。小米SU7在5月交付量為8630輛，6月將開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛。

造車新勢力之一的理想5月交付新車3萬5020輛，年增23.8%；蔚來5月交付2萬760輛汽車，年增233.8%，刷新公司月度交付紀錄；極氪汽車5月交付新車1萬8616輛，年增115%，亦創單月歷史新高。

小米SU7在5月交付量為8630輛，而交付首月即4月7058輛，自上市以來累計交付逾1.5萬輛。

快科技報導，小米集團CEO雷軍1日在2024未來汽車先行者大會上透露，目前小米SU7累計鎖單量達到8.8萬輛，6月將開啟雙班制生產，確保單月交付1萬輛，今年保底交付10萬輛，全力衝刺12萬輛。他又稱，小米SU7深受女性消費者的喜愛，現有31%的用戶為女性，預計這比例將會達到50%。

第一財經日報報導，理想汽車董事長李想指出，理想L6自今年4月24日開啟交付以來，共計交付超1.5萬輛，創造了公司新車型交付的最快紀錄，現正全力做好理想L6的供應保障和生產爬坡，以盡快將車輛交付到用戶。

截至今年5月底，理想汽車累計交付77萬4571輛。李想還提到，人民幣20萬元以上新能源汽車市場的市占率健康增長，今年前4月累計市占達到13.5%。

小米 CEO

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