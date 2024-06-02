我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

落實絕對自給自足…糧安法上路 不服從調度罰20萬

記者陳湘瑾／綜合報導
中國1日正式施行「中華人民共和國糧食安全保障法」，圖為安徽合肥一處麥田，農民正忙著收割。（中新社）
中國1日正式施行「中華人民共和國糧食安全保障法」，圖為安徽合肥一處麥田，農民正忙著收割。（中新社）

中國1日正式施行「中華人民共和國糧食安全保障法」，對節糧減損的重點領域和環節做出制度性規範，並設定法律責任，明確政府及其部門節糧減損責任。路透指出，該法旨在實現中國主食「絕對自給自足」，降低其對海外採購的依賴。

「中華人民共和國糧食安全保障法」合計10章節、74條內容，涉及範圍包括耕地保護、糧食生產、糧食儲備、糧食流通、糧食加工、糧食應急、糧食節約、監督管理及法律責任等多個面向。

法條指出，若在糧食緊急狀態發生時，不服從政府統一指揮和調度，視情節輕重，對單位的罰款金額為人民幣2萬到200萬之間，對個人的罰款金額為人民幣2000元（約276美元）到20萬元（約2.76萬美元）不等。

據央視報導，中國國家糧食和物資儲備局法規體改司司長韓繼志表示，糧食節約需要全社會共同努力。糧食生產者要加強糧食作物生長期保護和生產作業管理；食品生產經營者依法引導消費者合理消費，防止和減少糧食浪費。

他也指出，公民個人和家庭要培養形成科學健康、物盡其用、杜絕浪費的良好習慣，減少糧食損失損耗。此外，還要開展節約糧食知識普及和宣傳教育，引導形成愛惜糧食、節約糧食的良好風尚。

路透引述分析師觀察，從初次公布徵求意見到通過生效只費時6個月，且該法律措辭含糊，可能不會對中國如何提高糧食生產產生重大影響，「反映出中國在解決相關問題上的急迫性，這些問題包括缺乏可耕地、灌溉水、勞力和農業技術」；一位農業分析師則表示，該法沒有改變當地官員的現實處境，他們已經面臨著實現糧食安全的巨大壓力。

此前，中國國務院總理李強於今年3月主持召開國務院常務會議，討論通過「新一輪千億斤糧食產能提升行動方案（2024－2030年）」，當中指出保障糧食安全是頭等大事，要全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，牢牢掌握糧食安全主動權。

據金融時報此前報導，為確保糧食「自給自足、絕對安全」，截至2022年，中國各地政府自2021年已徵收超過17萬公頃的土地，德國哥廷根大學農業經濟學教授于曉華告訴金融時報記者，「中國正在為最壞的情況做準備，即無法從國外購買任何食品，當局希望靠徵收行動，提高國家的糧食自給自足率。」

國務院 華人 李強

上一則

中國新能源車企5月銷量大增 蔚來、極氪單月交付輛創新高

下一則

香會上與董軍會談 澳洲防長：對中國仍有安全擔憂

延伸閱讀

中聯部長劉建超訪日 或見日外相

中聯部長劉建超訪日 或見日外相
日媒：中方不樂見日韓深化與美合作 李強對「1議題」保持沉默

日媒：中方不樂見日韓深化與美合作 李強對「1議題」保持沉默
中日韓峰會／岸田會李強 日強調台海和平穩定

中日韓峰會／岸田會李強 日強調台海和平穩定
李強會見岸田 雙方同意召開新一輪中日經濟高層對話

李強會見岸田 雙方同意召開新一輪中日經濟高層對話

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染