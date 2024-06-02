習近平問「獨角獸」怎變少 網酸：做大等著被國有嗎？

據美媒報導，中國國家主席習近平 近日在山東主持企業家和專家座談會上，聽到有關創新與投資 的發言時，習近平曾問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」對於在場人士的回答，中國官媒報導未詳細說明，不過不少中國網民紛紛在網上自告奮勇提出解答，其中不乏「做大等著被國有嗎？」「習主席本身就是答案」等嘲諷的言論。

據自由亞洲電台報導，習近平5月23日在山東考察期間舉行企業家和專家座談會，會上聽到有關創新與投資的發言時，習近平問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」人民日報當天的報導未提及是否有人回應，只含糊地寫道「問題是時代的聲音，『問題清單』亦是『改革清單』。」

經習近平一問，中國網民紛紛積極給予解答：「主要是沒人敢投資了和做大了，做大等著被國有嗎？」、「線下所有允許民營從事的行業都已經被線上嘩啦（形容倒塌散落）一遍，再嘩啦就和體系內搶飯吃了」，有人甚至直言習近平本人就是問題的答案。

據南華早報，胡潤研究院4月發布「2024全球獨角獸榜」數據顯示，全球有1453間獨角獸企業，美國占700多間，中國340間，而去年中國新增的獨角獸企業數量為56間，較前一年的74間為低。

2015年至2018年，作為全球第二大經濟體的中國曾被視為獨角獸的沃土，但2018年後，受到中美貿易戰、地緣政治競爭加劇、去風險、脫鉤戰略等因素影響，加上美國總統拜登 去年簽署行政命令，限制美國對中國敏感技術的投資，包括半導體和人工智能，如今已大相逕庭。

自由亞洲電台報導並引述未具名的分析認為，中國將調動國內資源培育本土獨角獸企業，同時降低對外國風險資本的依賴。

美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處合夥人齊默曼（James Zimmerman）表示，北京當局近年改變政策，將一間間科技公司打壓成國家公司化的工具，中國的科技環境已非創新人才的避風港。要在中國形成具有競爭力的格局，初創企業需要看到一個促進創新，以及資訊共享的活躍生態系統。

報導引述上海復旦大學國際問題研究所教授信強稱，中美脫鉤趨勢已影響中國未來的獨角獸企業，中國得想辦法減少對美國的依賴，同時利用更多的國內風險資本和資源來培育企業。