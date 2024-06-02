我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

習近平問「獨角獸」怎變少 網酸：做大等著被國有嗎？

中國新聞組／北京2日電

據美媒報導，中國國家主席習近平近日在山東主持企業家和專家座談會上，聽到有關創新與投資的發言時，習近平曾問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」對於在場人士的回答，中國官媒報導未詳細說明，不過不少中國網民紛紛在網上自告奮勇提出解答，其中不乏「做大等著被國有嗎？」「習主席本身就是答案」等嘲諷的言論。

據自由亞洲電台報導，習近平5月23日在山東考察期間舉行企業家和專家座談會，會上聽到有關創新與投資的發言時，習近平問「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」人民日報當天的報導未提及是否有人回應，只含糊地寫道「問題是時代的聲音，『問題清單』亦是『改革清單』。」

經習近平一問，中國網民紛紛積極給予解答：「主要是沒人敢投資了和做大了，做大等著被國有嗎？」、「線下所有允許民營從事的行業都已經被線上嘩啦（形容倒塌散落）一遍，再嘩啦就和體系內搶飯吃了」，有人甚至直言習近平本人就是問題的答案。

據南華早報，胡潤研究院4月發布「2024全球獨角獸榜」數據顯示，全球有1453間獨角獸企業，美國占700多間，中國340間，而去年中國新增的獨角獸企業數量為56間，較前一年的74間為低。

2015年至2018年，作為全球第二大經濟體的中國曾被視為獨角獸的沃土，但2018年後，受到中美貿易戰、地緣政治競爭加劇、去風險、脫鉤戰略等因素影響，加上美國總統拜登去年簽署行政命令，限制美國對中國敏感技術的投資，包括半導體和人工智能，如今已大相逕庭。

自由亞洲電台報導並引述未具名的分析認為，中國將調動國內資源培育本土獨角獸企業，同時降低對外國風險資本的依賴。

美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處合夥人齊默曼（James Zimmerman）表示，北京當局近年改變政策，將一間間科技公司打壓成國家公司化的工具，中國的科技環境已非創新人才的避風港。要在中國形成具有競爭力的格局，初創企業需要看到一個促進創新，以及資訊共享的活躍生態系統。

報導引述上海復旦大學國際問題研究所教授信強稱，中美脫鉤趨勢已影響中國未來的獨角獸企業，中國得想辦法減少對美國的依賴，同時利用更多的國內風險資本和資源來培育企業。

習近平 投資 拜登

上一則

英國智庫：亞洲軍演次數激增 中國規模落後美國

下一則

中國「嫦娥6號」奔月成功著陸 開始人類首次「月背挖寶」

延伸閱讀

前副國務卿：中國越欺負台灣 國際社會就越支持台灣

前副國務卿：中國越欺負台灣 國際社會就越支持台灣
支持兩國方案、巴勒斯坦建國 習再對加薩提供5億援助

支持兩國方案、巴勒斯坦建國 習再對加薩提供5億援助
習：中方堅定支持建立享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國

習：中方堅定支持建立享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國
習近平主持中央政治局會議 促做強實體經濟

習近平主持中央政治局會議 促做強實體經濟

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染