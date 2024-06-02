618促銷 AI產品雷大雨小 折疊機受捧 iPhone降價銷量飆

中國電商龍頭之一京東集團公布，「京東618」於5月31日晚上8時全面開啟，Apple、小米、華為等多個品牌成交金額迅速突破人民幣1億元。（路透）

中國消費電子備戰「618」年中大促銷，蘋果在天貓平台上的官方直營旗艦店開啟降價活動，各大折疊手機品牌早早在線上公布降價機型，受到消費者歡迎；值得留意的是，儘管分析機構對AI 終端銷量增長有高預期，但目前消費者對於AI終端的關注度並不高。

中國電商龍頭之一的京東集團1日公布，「京東618」於5月31日晚上8時全面開啟，Apple、美的、海爾、小米 、中國黃金、華為、小天鵝、格力、海信、TCL等多個品牌成交金額迅速突破1億元（人民幣，下同，約1380萬美元），截至1日凌晨12時，較去年同期增長超五倍的品牌有1萬多個。

財聯社報導，以蘋果為例，儘管官方直營店和部分經銷商通路並未調整價格，但蘋果在天貓上的官方直營旗艦店開啟降價促銷活動。

iPhone 15系列相較於發售價格，降價幅度最高已超25%，至歷史最低價，還搭配12期零利率。目前來看，京東自營店比天貓Apple store旗艦店降價力度略大。

綜合南方都市報、每日經濟新聞等報導，目前，iPhone已稱霸618全部品牌銷量與銷售額榜單。在中國社交平台，「iPhone15Pro降價幅度超安卓旗艦」躍為熱門話題，引發中國網友熱議現在該不該下手；已經入手的網友則對iPhone 15 Pro價格跳水超過2000元（約276美元）表達不滿。許多「果粉」嘆，昔日的「保值神器」，如今淪為「打骨折」。

蘋果在618之前就在嘗試降價促銷已經有了效果。彭博報導，4月蘋果在中國的iPhone銷量折疊機受捧升了52%，反映出在積極降價和消費者需求回升的推動下，手機銷量顯著回升。所以不難猜想，今年5月iPhone在中國的出貨量還將進一步提升。不過業界也在擔心，高端智慧手機的用戶展現出購買更好設備，以供更長時間使用的跡象，這也將導致更長的手機換機周期。

今年618折疊手機的消費情況較好。華為門店銷售指出，今年618折疊手機比直板旗艦機賣得好。折疊手機更商務、實用，「買來送人的顧客非常多。」折疊手機的崛起早有預兆。根據Counterpoint Research的數據顯示，2024年第1季，折疊手機出貨量年增48%，其中，左右翻折式大折疊機型出貨量年增91%。

值得注意的是，隨著AI大模型和生成式AI等技術的迅猛發展，市面上出現了大量的AI硬體產品。京東大數據顯示，今年以來，京東AI硬體裝備整體成交額年增超200%，包括AI手機在內的12大AI品類在京東實現快速增長。

此次618，也有大批具有AI功能的消費電子產品參與。據京東方面透露，618期間就計畫推動超過300萬使用者換新AI設備。不過線下消費者對AI終端的感知並不強，甚至部分門店銷售對於自家產品的AI功能並不熟悉，有的在顧客諮詢時需要借助產品手冊。

中國電商平台正在加速產品創新，全面迎接AI新浪潮。京東方面透露，目前已與聯想、小米、OPPO等品牌達成深度戰略合作，推動AI大模型在更多終端設備上進行廣泛應用。