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微信支付須降市占？ 騰訊澄清純屬謠言

記者林宸誼／綜合報導

日經新聞引述消息報導，騰訊控股被中國當局要求降低微信在支付市場的占有率，主要針對線下掃描二維碼（QR code）的支付市場，而非網上購物支付市場。不過，騰訊旗下微信於官方闢謠平台「謠言過濾器」發文稱，經確認相關傳聞不實，純屬謠言。

快科技報導，數據顯示，微信支付用戶超過10億人，而且越來越開放，目前京東支付、微信支付已經實現互聯互通。今年2月，還有多名中國網友發現，部分淘寶訂單可直接跳轉至微信支付進行付款，當時淘寶客服表示，微信支付僅針對部分使用者逐步開放。

經濟通通訊社報導，目前中國行動支付市場，由微信支付及支付寶兩家公司主導。由於各公司計算交易的方式不同，對行動支付市場的估計細分有所不同。有知情人士稱，「微信已非以擴大用戶為目標，對『變得太大』的潛在風險非常謹慎」。目前微信的市占率領先支付寶，比例約為三比二。從交易筆數來看，微信的市占更高，小額交易較多。

微信的營銷團隊比支付寶小，提供的支付折扣也比以前少，但仍然非常受歡迎，並覆蓋了偏遠地區的年長用戶。截至今年3月底，微信月活躍用戶數為13.6億。

中國作為世界第二大經濟體，手機支付為利潤豐厚的業務。今年首季透過第三方服務供應商的行動交易總額達到人民幣92.4兆元（約12.75兆美元），其中二維碼交易額達到人民幣15.6兆元（約2.15兆美元）。

值得留意是，中國人民銀行（中國央行）於2021年提出草案，規定任何擁有一半行動支付市占的非銀行服務提供商，或兩家合計擁有三分之二市占的實體，都可能受到反壟斷調查。不過，到今年生效的最終版本中已刪除相關條款。

微信 行動支付 支付寶

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