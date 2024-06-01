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杭州90後女碩士棄跨國企業回鄉種玉米 成名後赴京讀博

中國新聞組／北京1日電
應李一被村民稱為「玉米姑娘」。（取材自都市快報橙柿互動）
應李一被村民稱為「玉米姑娘」。（取材自都市快報橙柿互動）

浙江杭州「90後」應李一是英國設計管理碩士，三年前毅然辭去跨國企業高薪職務，接手母親的農場，將水果玉米愈做愈紅火，「玉米姑娘」成名後，還帶動家鄉就業。如今她又去北京讀起了博士，她說，農村還有很大的發展空間，不排除引進AI技術，助力鄉村振興。

據都市快報橙柿互動報導，這段時間，大杭州不少吃貨又開啟了「水果玉米吃吃吃」模式，電商一上架就下單好評不斷。這種爆汁沒有渣的水果玉米，來自建德市航頭鎮航川村的「玉見農場」，農場主人就是應李一。

看應李一的簡歷，怎麽也不能把她和玉米和農業聯繫起來。應李一出生於1993年，在北京讀的大學念工業設計，然後去英國讀了設計管理碩士，回來後就職於一家成都和阿拉伯聯合大公國的跨國企業。她說自己從小的夢想就是「創辦一個屬於自己的農場」，沒想到母親真經營起一家農場，2021年，母親退休，應李一毅然辭去跨國公司的高薪職位，跟隨母親的足跡開始從事農業。

她走訪鄉鎮籌備基地建設，考察水果玉米種植，了解行業前沿技術和產業發展方向，2021年5月在杭州建德市航頭鎮航川村的雲山下成立了「玉見鄉甜」種植基地。她和公司的年輕人一起建立起多達5000餘名客戶的線上銷售網絡，水果玉米還未上市就被預訂的客戶搶購一空。

應李一正在檢查水果玉米的生長情況。（取材自都市快報橙柿互動）
應李一正在檢查水果玉米的生長情況。（取材自都市快報橙柿互動）

「我們種的水果玉米口感清甜，很受消費者歡迎。」應李一介紹，基地玉米產量達到了每畝1500斤，總銷售額在200萬元左右，種植面積從最初的120畝擴建到了200畝。建德航頭鎮相關負責人說，「項目直接帶動周邊村民就業30餘人，村民年增收超3萬元，村集體年增收20餘萬元，還獲評了建德市第一批『同心共富』實踐基地。」

應李一說，選擇在建德航川村建農場，是看好當地玉米的種植傳統，想借助好品質打造品牌效應。 基地建好後發現，之前的銷售是一個非常傳統的賣菜模式，應李一於是燒起了「三把火」：做管理、做品牌、做銷售。

她先和20多位村民員工一一簽訂了勞動合同，並進行培訓，保證他們保證農忙的時候不可以隨便請假。接著是做品牌，應李一和媽媽試種過多種蔬果後，選擇了可以生吃的水果玉米。還有就是營銷，2021年10月第一批水果玉米上市，應李一在鎮裡的支持下，做了一個水果玉米採摘節，反響挺大，還上了央視，並開啟了電商銷售。玉見玉米愈做愈紅火。

「這裡待著太舒服了。」應李一說，有時候站在田埂上，聽風吹過玉米地，耳邊傳來一陣窸窣的聲響，伴隨著一股嫩玉米的香甜氣味，「想著豐收的日子又要到了，這種滿足感太強烈了。」創業更忙碌了，應李一也有了更多想法：「做農業還是有局限，所以我又去上學了，還是想找到一個創新點。」

讓大家驚訝的是，應李一讀的博士專業是數學。「一方面是自己愛好，另一方面我覺得，數學是一種工具，是不是可以用數學的思路去探索玉米的農業，大數據也好，人工智能也好，看能不能有所突破和發展。」應李一說，去北京上學半年多，應李一確實發現了新可能，那就是把資源帶到鄉村來，給鄉村引流，為鄉村振興助力。

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