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玉龍雪山景區犛牛 上1休1被羨慕 網民：下輩子做牛

中國新聞組／北京1日電
網民拍攝的「犛牛現場管護規定」。（取材自上游新聞）
網民拍攝的「犛牛現場管護規定」。（取材自上游新聞）

有網友在麗江市玉龍雪山遊玩時，在藍月谷景點看到「犛牛現場管護規定」要求，「犛牛實行輪班出勤制，出勤一天至少休息一天」、「租牛人員必須時刻關注犛牛精神面貌及健康狀態，如有特殊情況及時匯報」。有網民表示羨慕，笑稱「人家犛牛都是上一休一」、「下輩子做牛」。

上游新聞報導，景區工作人員回應：「情況屬實，是有兩、三頭犛牛輪換著。犛牛不是景區在管理，而是附近村民出租給景區內照相店鋪後他們自行協商管理。村民因出租犛牛而享受收益，因此村民不可能讓犛牛出任何危險狀況，可能就有了（犛牛出租方和承租方）自行擬定的這個管理辦法，或者說是一個愛護辦法。遊客基本上可以放心，不存在虐待動物的情況，他們商家的管理還是比較人性化的，白犛牛也會享受到比較好的優質飼料。」

據報導，「犛牛現場管護規定」的騎乘方式為「定點騎乘」，價格標準人民幣50元（約6.9美元）。「今日出勤」公示牌載明：「藍月谷乘騎的白犛牛，屬於世界稀有珍貴畜種，由人工養殖繁育，自古以來是藏族農牧的主要工具，作為生產畜力使用。藍月谷乘騎白犛牛，由專人進行看護飼養，配備獸醫，保證犛牛健康。出勤犛牛每天由飼養員牽趕兩頭供遊客乘騎拍照，其它犛牛由飼養員進行放養。第二天輪換其他兩頭犛牛出勤，以此保證每頭犛牛得到充分休息。」

據媒體報導，玉龍雪山作為到麗江必去的景區，景區內的藍月谷是網紅打卡地，河水因含有礦物質而呈現出碧藍色，尤其是在晴朗的日子裡，水面倒映著藍天白雲和雪山之巔，美得不似人間，在此騎白色犛牛拍照留念更是一項熱門項目。

網民說，「我連牛都不如『跪了』」、「人不如牛」、「這下好了，我都不好意思說自己是牛馬了」、「不可以虐待動物，但可以虐待人」、「之前一直自嘲為牛馬，看來是高攀了」。

玉龍雪山藍月谷的犛牛。（取材自麗江同城網）
玉龍雪山藍月谷的犛牛。（取材自麗江同城網）

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