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36歲美女生物醫學專家 任985名校院長 履歷出眾網狂讚

中國新聞組／北京1日電
劉秀雲出任天津大學藥物科學與技術學院院長。（取材自天津大學官網）
劉秀雲出任天津大學藥物科學與技術學院院長。（取材自天津大學官網）

天津大學藥物科學與技術學院近日在官網更新「現任領導」欄目信息，顯示現年36歲的生物醫學專家劉秀雲已經出任該學院院長。外表出眾的劉秀雲出任985名校院長的消息，上了熱搜，網民說，「好好看啊才貌雙全啊」、「優秀又漂亮，這不太無敵了嘛」。

來源：YouTube

劉秀雲生於1988年，為天津大學英才教授，博士生導師，先進醫用材料與醫療器械全國重點實驗室副主任，神經重症教育部醫藥基礎研究創新中心執行主任，國家重點研發項目首席科學家，入選國家級青年人才計畫。

其本科、碩士皆畢業於天津大學生物醫學工程專業，博士則就讀於英國劍橋大學臨床神經科學專業，並先後於美國加州大學舊金山分校及約翰霍普金斯大學做博士後研究，之後於天津大學生物醫學工程專業就職，聚焦麻醉與神經重症方向。

劉秀雲曾擔任美國重症麻醉師協會學術委員會（SOCCA）委員、中國生物醫學工程學會理事、傳感器分會副主委等學術職務。其主要聚焦麻醉、神經重症醫學與生物醫學工程交叉領域的研究工作，旨在解決當前麻醉與重症遇到的工程瓶頸問題，為一線醫師提供更精準的個性化治療手段及策略，改善腦疾病患者的預後。

劉秀雲還在中國首次引入腦脊液動力學評估技術，並聯合腦機接口、蛋白組學開發腦積水患者精確診斷與干預技術，令患者的診斷時間從三天縮短到僅半小時，超過300名腦積水患者因此受惠。

2021年，她擔任國家重點研發計畫「生物信息融合」項目首席科學家，項目總經費1.75億元（人民幣．下同，約2416萬美元），中央財政經費4094萬元，致力於解決國產非侵入神經電生理信號高精度採集與計算晶片關鍵技術研究及應用，突破中國神經採集與計算晶片「卡脖子技術瓶頸」。

為表彰其在神經重症醫學與生物醫學工程交叉領域所做的創新性研究工作，2023年，「麻省理工科技評論」把劉秀雲評為亞太區「35歲以下科技創新35人」。

晶片 加州大學 舊金山

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