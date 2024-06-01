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長春大片黑土地被占 建高檔別墅 「君子蘭特色小鎮」卻無蹤影

中國新聞組／北京1日電
「桃花源著」項目臨近長白公路，距離鎮政府14公里，距離農安縣城區五十多公里，項目周邊主要為大面積耕地。（取材自衛星地圖）
「桃花源著」項目臨近長白公路，距離鎮政府14公里，距離農安縣城區五十多公里，項目周邊主要為大面積耕地。（取材自衛星地圖）

吉林省長春市農安縣地處世界三大黃金玉米帶之一的核心區，是中國產糧大縣。但官媒近日調查發現，該縣以建設「君子蘭小鎮」特色小鎮為名，徵占大面積黑土地，四年來卻建起高檔別墅銷售，相關的君子蘭等產業和村民的安置房不是被擱置，就是被改建成別墅，引發質疑。該縣表示，初查該別墅項目涉虛假宣傳、未批先建等問題，已成立聯合調查組，絕不姑息。

據中央廣播電視總台中國之聲「新聞縱橫」報導，多位農安縣合隆鎮谷家嶺村的村民近日反映稱，2020年，當地宣稱要在村裡建「君子蘭特色小鎮」，四年過去了，只見大面積黑土地被大面積徵占，建起了合院、疊拼等高檔別墅住宅，卻見不到任何特色產業，更沒有君子蘭種植基地。

這處取名「桃花源著」的樓盤項目位於長春農安縣合隆鎮谷家嶺村，主打徽派建築，以「寬庭疊院，溫泉別墅」為賣點。銷售顧問介紹，他們售賣的主要有合院、疊拼和洋房。均價是每平米9500元人民幣（約1311美元）。合院和疊拼產品在整個長春市場上十分稀有。

在桃花源著售樓部的沙盤上，該項目除了成片的合院和疊拼，還要規畫配套建設君子蘭產業基地、溫泉康養中心、有機農業等產業。

2020年9月，農安縣融媒體中心發布消息稱，桃花源著項目是由「君子蘭小鎮」與「酒工坊小鎮」兩個特色小鎮組成，是長春首座集「教育頤養、運動休閒、溫泉度假、生態農業、高端住宅」為一體的國風人文新市鎮。項目首先開發的是以「君子蘭」為核心的「君子蘭特色小鎮」，占地約10.77平方公里包括「五大板塊」，由吉林省泓政建工集團打造，探索新型城鎮化的新模式。

5月28日實地走訪看到，四年過去了，這裡只建起了大面積的高端住宅，卻見不到君子蘭特色產業。售樓部的相關人員說，得先把高端住宅建完。什麼時候能全景實現，他們也不清楚。

據介紹，整個桃花源著項目的占地面積共計28萬平方米，A地塊即桃源裡地塊已基本售罄，預計今年6月底交房。但有多名網友發文稱桃花源著房子延期交房。合隆鎮谷家嶺村多位村民也表示，桃花源著項目整體建設進展緩慢。此前承諾讓村民「就地城鎮化」的樓房建設已半途擱置，還有400多戶村民未上樓安置。

農安縣相關部門負責人表示，初步調查，涉事的「桃花源著」項目存在虛假宣傳、未批先建等問題。縣政府將確保未回遷安置的谷家嶺村萬家橋屯100多戶村民今年年底前入住新房。

「桃花源著」項目北側未竣工的村民安置樓。（取材自央廣網）
「桃花源著」項目北側未竣工的村民安置樓。（取材自央廣網）

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