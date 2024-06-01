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57歲「高考釘子戶」梁實今年再上場：基本可進步200分

中國新聞組／北京1日電
滿頭白髮的梁實正在準備第28次高考。（取材自羊城晚報）
滿頭白髮的梁實正在準備第28次高考。（取材自羊城晚報）

中國遠近馳名的「高考釘子戶」梁實今年將第28次參加高考。做建材生意如今身家千萬的他說，這一次高考發揮超常的話，基本可以進步200分，目標依舊鎖定四川大學，或許今年是最後一次參加高考。網友們對他一再參加高考卻都考不上，有人為他加油打氣，有人則勸他「別再考了，28年能一直維持穩定的考試成績，已經是勝利了」。

中國2024年全國高考將於6月7日、6月8日舉行，據羊城晚報報導，四川成都57歲的梁實正在備戰他的第28次高考。他稱今年還是選的文科，比去年有所進步。對於為何執著上大學，梁實認為：「如果沒有考上大學，會覺得這輩子很遺憾，就是想要一個大學生的身分。」

在經歷了25次高考後，梁實2022年決定從理科轉到文科。當年，他表示，他心儀的四川大學錄取分數比較高，所以他會考慮現實問題，如果有合適的大學就會報考，不再執著報考四川大學。

梁實第一次參加文科，高考取得了428分，那一年川大文科最低錄取分數線是606分。2023年，梁實再戰文科，高考成績424分，距川大最低錄取線依然有170多分。

對於大學專業的問題，如今已滿頭白髮的梁實表示還沒想好：「沒有想過考入大學要選什麽專業，考上了自然有適合我的專業嘛。」

公開資料顯示，梁實自1983年首次參加高考，斷斷續續考了27次，被稱為「高考釘子戶」，其中有幾次高考分數超過了本科錄取分數線。梁實去年高考總分424分，離四川文科二本線差34分。

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