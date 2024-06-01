我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

4條高鐵實施市場化票價 有升有降 最低5.5折

中國新聞組／北京1日電
高鐵在橋上駛過。(取材自中國鐵路)
高鐵在橋上駛過。(取材自中國鐵路)

中國京廣高鐵武廣段，滬昆高鐵滬杭段、杭長段，杭深鐵路杭甬段等四條高鐵票價日前漲價，引發大批民眾反彈。中國國家鐵路集團有限公司（中國鐵路）昨稱，市場化票價施行後運營良好，前述4條高鐵運行的時速300公里及以上動車組列車將於6月15日實行有升有降的市場化票價機制，最低折扣5.5折，相關列車車票昨天起發售。

澎湃新聞報導，京廣高鐵武廣段，滬昆高鐵滬杭段、杭長段，杭深鐵路杭甬段等四條高鐵執行票價，將以鐵路12306和相關車站公告的公布票價為上限，綜合考慮區域、淡旺季、時段等因素，實行不同幅度的折扣，對一些停站較多、方便沿線旅客的列車車票進行較大幅度打折，最低折扣5.5折、較原票價低34%；對一些旅速較快、長期供不應求的列車車票不打折，較原票價高20%，充分體現優質優價、公平合理的原則。

中國鐵路指出，此前已實行市場化票價機制的京滬高鐵、廈深高鐵、成渝高鐵、南廣高鐵、京廣高鐵京武段等多條高鐵市場運營良好，客流更加均衡，綜合運輸效能持續提升，旅客出行體驗不斷改善。鐵路運輸企業總結借鑑成功經驗，在充分調研論證的基礎上，對京廣高鐵武廣段等四條高鐵列車實行市場化票價機制，符合市場規律，具有良好預期。

下一步，鐵路運輸企業將堅持以人民為中心的發展思想，穩妥推進市場化經營改革，充分考慮高鐵建設運營成本、市場供需情況和旅客接受程度，借鑑成功經驗，審慎優化調整動車組列車票價，努力提升高鐵運輸服務品質，為廣大旅客提供更好的出行體驗。

上一則

長春大片黑土地被占 建高檔別墅 「君子蘭特色小鎮」卻無蹤影

下一則

雙方關係回暖 撤「限韓令」? 時隔9年 韓團將在中開唱

延伸閱讀

離譜…中國高鐵椅套「180天換1次」 有人搭車衣服全洗

離譜…中國高鐵椅套「180天換1次」 有人搭車衣服全洗
加州高鐵花百億只蓋千餘呎？網路散布不實照

加州高鐵花百億只蓋千餘呎？網路散布不實照
「投資高鐵是大事」 裴洛西讚中國建設

「投資高鐵是大事」 裴洛西讚中國建設
教授2次搭錯車 高鐵員工教辨識列車停靠方式

教授2次搭錯車 高鐵員工教辨識列車停靠方式

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
在東京出席「亞洲的未來」國際論壇的馬來西亞前總理馬哈迪。 (觀察者網)

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

2024-05-24 21:30

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴