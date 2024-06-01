4條高鐵實施市場化票價 有升有降 最低5.5折

高鐵在橋上駛過。(取材自中國鐵路)

中國京廣高鐵武廣段，滬昆高鐵滬杭段、杭長段，杭深鐵路杭甬段等四條高鐵票價日前漲價，引發大批民眾反彈。中國國家鐵路集團有限公司（中國鐵路）昨稱，市場化票價施行後運營良好，前述4條高鐵運行的時速300公里及以上動車組列車將於6月15日實行有升有降的市場化票價機制，最低折扣5.5折，相關列車車票昨天起發售。

澎湃新聞報導，京廣高鐵武廣段，滬昆高鐵滬杭段、杭長段，杭深鐵路杭甬段等四條高鐵執行票價，將以鐵路12306和相關車站公告的公布票價為上限，綜合考慮區域、淡旺季、時段等因素，實行不同幅度的折扣，對一些停站較多、方便沿線旅客的列車車票進行較大幅度打折，最低折扣5.5折、較原票價低34%；對一些旅速較快、長期供不應求的列車車票不打折，較原票價高20%，充分體現優質優價、公平合理的原則。

中國鐵路指出，此前已實行市場化票價機制的京滬高鐵、廈深高鐵、成渝高鐵、南廣高鐵、京廣高鐵京武段等多條高鐵市場運營良好，客流更加均衡，綜合運輸效能持續提升，旅客出行體驗不斷改善。鐵路運輸企業總結借鑑成功經驗，在充分調研論證的基礎上，對京廣高鐵武廣段等四條高鐵列車實行市場化票價機制，符合市場規律，具有良好預期。

下一步，鐵路運輸企業將堅持以人民為中心的發展思想，穩妥推進市場化經營改革，充分考慮高鐵建設運營成本、市場供需情況和旅客接受程度，借鑑成功經驗，審慎優化調整動車組列車票價，努力提升高鐵運輸服務品質，為廣大旅客提供更好的出行體驗。