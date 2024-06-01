兒童節前夕 中國教育部防霸凌提5要求 校園隱蔽處全監控

中國教育部發文要求各校成立學生欺凌治理委員會，並在樓道、天台、儲物間等隱蔽場所，做到視頻監控全覆蓋。圖為河南省沁陽市第二小學5月29日舉辦親子運動會。(新華社)

「六一」國際兒童節前夕，中國多部門關注未成年人保護，針對中小學校園暴力與學生欺凌等熱點問題出台防範和治理措施。教育部 發文提出五項具體要求，包括要各校成立學生欺凌治理委員會，並在樓道、天台、儲物間等隱蔽場所，做到視頻監控全覆蓋等。中國網友對此多表贊同，但反問廁所要不要裝。另外，最高人民法院則發文強調，要依法從嚴處理學生欺凌。

香港 文匯報報導，教育部辦公廳日前印發通知，對各地展開的校園暴力與學生欺凌防範治理專項行動提出以下五項具體工作要求：一、各校要成立學生欺凌治理委員會，對欺凌行為進行認定，依法依規進行處理。二、要制定細化校紀校規，明確不同欺凌行為的相應懲戒舉措。三、要公布欺凌防治電話、郵箱和法治副校長、分管安全工作校領導電話，對來電反映情況落實首問負責制度。四、每班每學期至少組織兩次學生欺凌防治主題班會，教育學生掌握預防欺凌的知識和做法。五、要在樓道（樓梯間）、天台、儲物間等隱蔽場所，做到視訊監控全覆蓋。

通知指出，各地教育行政部門和學校要面向所有教職員工和家長定期開展學生欺凌防治專題培訓，提升識別、應對能力以及干預處置水平。要加強對困境兒童的關心關愛，及時做好生活照料、心理疏導、家庭教育指導等。

通知強調，各地教育行政部門要結合實際，研究制定防治中小學生欺凌和暴力的指導手冊，加強對教師和家長教育引導。要在法律諮詢、心理輔導、行為矯正、技防建設等方面給予學校必要的指導與支持。

消息一出引發熱議，網友多表贊同，認為監視器必須做到全覆蓋，不留任何死角，才能確保讓孩子們在校園內平平安安，讓家長放心，讓老師安心。

但也有許多網友提到，廁所是校園霸凌的重災區，該怎麼辦？有些人主張「廁所必須裝監控」，但被批侵犯孩子隱私；有些人主張廁所門口都要裝；還有人主張派員在廁所值班駐守，避免廁所成為死角。

不過，許多網友認為光裝監控還不夠，治標不治本，「出校了照樣被打」；批評此舉形式大於意義，主張從重處罰霸凌者，否則難起作用。

另外，最高人民檢察院5月31日發布「未成年人檢察工作白皮書（2023）」顯示，過去一年，檢察機關依法嚴厲打擊侵害未成年人犯罪，共批捕侵害未成年人犯罪5萬3286人，提起公訴6萬7103人。此前一日，最高人民法院不僅發布關於全面加強未成年人司法保護及犯罪防治工作的意見，還首次發布未成年人司法保護專題指導性案例。