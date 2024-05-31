放唾液、蟑螂、鼠尾…中國小學生流行「養臭水」 等待炸開

中國中小學生近來流行「養臭水」，但已有不少惹禍的案例。圖為網友分享的「臭水」圖片。 (取材自海報新聞)

中國中小學生近來流行「養臭水」，把唾液、蟑螂、蒼蠅、老鼠尾巴、生豬肉等毫不相干且看來有點惡心的東西放進飲料瓶，觀察發酵變化，坐等「炸開」後分享經驗。由於「養臭水」近來已導致多起炸開後造成教學電腦損壞、學生惡心嘔吐等惹禍案例，不僅危險，可致人中毒、感染疾病，還可能構成犯罪，法律專家籲學校和家長都要共同監管。

中新社報導，一位曾經有過「養臭水」經歷的小學五年級學生說，他從網上看到一個養臭水的配方，和好朋友兩人照單製作，用繩子拴住瓶子藏在教室窗戶外面。推算在快到要炸開時拿到校園花壇去，結果路上炸了，不僅濺了兩人一身臭水，還弄到嘴裡去了，兩人當場嘔吐不止。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，孩子們「養」的這種臭水成分不一，也無法準確判斷其中具體的有毒有害物質，但有可能產生氨、硫化氫、甲醛等有毒氣體，存在引起中毒、影響呼吸功能、胃腸道不適、頭暈甚至損傷中樞神經等症狀的諸多可能。

李侗曾表示，蟑螂、蒼蠅以及老鼠尾巴等動物的屍體經過密閉發酵，可能會產生大量細菌，可引起一些呼吸道或消化道感染，進入眼睛等部位也有引起局部感染的風險。有身體不適症狀建議及時就醫。

據相關報導，已有不少臭水惹禍的案例。北京市京師律師事務所合夥人、律師張明表示，孩子在學校闖禍並給他人造成損失，根據不同情況，家長和學校都有可能單獨或共同承擔責任。

有網友認為，學校老師一定要強調紀律、叮囑孩子不要做類似「養臭水」這種危險的事情，畢竟孩子每天在學校的時間不短。有的老師卻有不同意見。他們認為，有的孩子還不知道「養臭水」這回事，如果強調禁止，反而可能引起逆反心理。且校園這麽大，孩子藏個小瓶子，老師和學校也真的很難找到。

「養臭水」還可能涉嫌犯罪。首都師範大學刑法學教授、北京市冠衡律師事務所兼職律師肖怡表示，如果炸開的「臭水」直接導致公私財物損失達到一定數額，或有證據證明因為該「臭水」造成多人感染病毒或疾病，達到形成公共安全事件的程度，有構成以危險方法危害公共安全罪的可能，也有被追究刑事責任的風險。

肖怡表示，據刑法規定，已滿14周歲不滿16周歲的人是可能對以危險方法危害公共安全罪承擔刑事責任的。未成年人犯罪應當從輕或者減輕處罰。

「養臭水」不僅有可能給自己和他人帶來諸多危害，一旦出現事故，還要承擔責任。學校和家長在加強監管教育同時，也要提醒孩子，不要為了一時好奇而「養臭水」。