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尹頌師妹、暨大趙麗穎 躍升央視新主持人

中國新聞組／北京1日電
「暨大趙麗穎」張玉潔（左）與本尊比一比。（取材自暨南大學廣播台微信公眾號）
「暨大趙麗穎」張玉潔（左）與本尊比一比。（取材自暨南大學廣播台微信公眾號）

央視日前在三套綜藝和五套體育頻道共換了五名新主持人，其中就包含有「尹頌師妹」張苧月，還有「暨大趙麗穎」張玉潔，引起話題。

「尹頌師妹」張苧月成為央視新主持人。（取材自微博）
「尹頌師妹」張苧月成為央視新主持人。（取材自微博）

極目新聞報導，江西師範大學微信公眾號專門發文介紹，近日央視三套綜藝頻道節目更新動態資訊播報節目「文化十分」出現了一位新面孔張苧月，正是央視女主持人尹頌江西師範大學的師妹。尹頌2019年央視春晚江西分會場主持人，2020年春晚主會場主持人。

張苧月大學期間的求學之路可謂「冰與火之歌」。她是個冰城姑娘，2019年南下「火爐城」南昌，就讀江西師範大學音樂學院的播音專業。另據洪觀新聞報導，張苧月本科畢業於江西師範大學，研究生就讀於中國傳媒大學。

「暨大趙麗穎」張玉潔成為央視新主持人。（取材自暨南大學廣播台微信公眾號）
「暨大趙麗穎」張玉潔成為央視新主持人。（取材自暨南大學廣播台微信公眾號）

央視體育頻道近日也換上多名新主持人。該頻道「體壇晨報」欄目開設了「人在奧運年」、「奧運快線」等多個板塊，向觀眾介紹奧運籌備及賽事相關資訊。張玉潔、王子涵、程河源、王中秀等一批新人相繼亮相。

暨南大學廣播台微信公眾號此前介紹，張玉潔是2018級播音生，看起來很不北方的典型北方女孩，身高163公分，嬰兒肥、童臉，中低音，聲音有點軟，愛撒嬌，愛穿裙子，儘管是這個配置，但她的愛好是喝酒、看書和老電影，寫文字，是大家的小玉，人送外號「暨大趙麗穎」。

王子涵身為央視體育頻道的新生代主持人，台風穩健、主持風格活潑靈動。（取材自央視）
王子涵身為央視體育頻道的新生代主持人，台風穩健、主持風格活潑靈動。（取材自央視）

主持人王中秀，亦來自中國傳媒大學，曾當選該校第20屆研究生會常務委員會委員。（取...
主持人王中秀，亦來自中國傳媒大學，曾當選該校第20屆研究生會常務委員會委員。（取材自央視）

央視「體壇晨報」主持人程河源。（取材自央視）
央視「體壇晨報」主持人程河源。（取材自央視）

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