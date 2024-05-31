年輕人用「蕉綠」打敗焦慮 大廠員工離職賣水培香蕉月入200萬

寫滿各種焦慮的蕉綠。（取材自微博）

一種被掛上「禁止蕉綠」祝福卡的「蘋果蕉」近來佔領了許多中國打工人的辦公桌。它不僅是水果小盆栽，具社交性，還能取諧音打敗焦慮，銷售火爆。引領風潮的是一位曾在大廠打工的二娃奶爸林文海，藉著自己的「蕉綠」香蕉已治癒300萬打工人，公司月入200多萬元（人民幣，下同），「大廠員工離職後賣蕉綠月入200萬」也衝上微博 熱搜，閱讀量達1.3億。

林文海。（取材自極目新聞）

每日經濟新聞報導，繼在辦公室放午睡床、刮彩票之後，這種水培香蕉強勢進駐了打工人的工位，成了很多職場人的心儀「桌搭」。打工人忙裡偷閒化身園丁照顧起桌上的香蕉，有人忙著種，有人等著吃，在辦公室種水培香蕉正在成為一種新的職場亞文化。「鮮切香蕉枝」通常會附贈一張寫著「拒絕焦慮」的卡片，搭配諧音梗迅速流行開來。

有人把「蕉綠」香蕉看作一種生活的盼頭。「養了香蕉之後，可以把每天都具象化，即使周末晚上也會很惦記香蕉，周一一大早就去辦公室裡看它才放心。」也有人用它改善同事關係。「桌上的香蕉有天然的話題性，周圍同事都會湊過來詢問，還會在香蕉上寫名字預訂認領，等成熟後分給大家。」

香蕉種植者小冶說，「香蕉變黃的過程，一般會在一至兩周內完成，有了它的陪伴，像是一種沙漏倒計時。」「看著香蕉從綠變黃，很容易聯想到自己從清澈眼神的大學生慢慢變成了職場老人的經歷。」

「禁止蕉綠」成了網路上的一個熱門話題，人們也開始關注打工人群體的需求和生活狀態。人們通過養殖植物來增添生活情趣，希望在忙碌的工作之餘能夠享受一些小確幸。

被同事拔光了的蕉綠，打工人形容「吃完了蕉綠就不焦慮啦」。（取材自微博）

據上游新聞報導，這股風潮來自返鄉創業的「90後」二孩奶爸林文海，告別互聯網大廠，林文海選擇了返鄉做新農人，賣水果和海鮮。出生於1992年的林文海挖掘出了一系列「果語」表達，「順著年輕人的情緒做」，沒想到竟然火遍全網，甚至刮起了一陣「果語」果蔬風。現在最忙的時候，一天只休息5個小時，日出1萬單，「打單機都要冒煙了」，他說。

林文海介紹，「禁止蕉綠」的創意最早是從網友那裡得到靈感，用賣花的方式賣蘋果蕉，做水培系列，沒多久成為了打工人的辦公室新寵，淘工廠大店內，「禁止蕉綠」的日均搜索量環比增長368%。林文海稱，年輕人喜歡輕自嘲，自帶諧音梗的「蕉綠」不僅有情緒價值，還有一定的社交性，很符合辦公室青年的需要。

而香蕉具療癒感似乎也其來有自。據西南醫科大學附屬醫院心身醫學科微信 公眾號介紹，有兩款食物可以緩解緊張情緒：一是小米 粥，因為富含人體所需的氨基酸及其他優質蛋白質等，B族維生素可以調節內分泌，平衡情緒，鬆弛神經；第二個就是香蕉，能幫助人腦產生5-羥色胺，促使人的心情變得安寧、快樂、愉快和舒暢，考生常吃香蕉可以緩解緊張的情緒，穩定心態。