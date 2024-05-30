獲頒世界傑出女科學家 顏寧穿平底鞋領獎：不委屈自己

中國科學家顏寧（左二）出席「世界傑出女科學家獎」頒獎典禮。（ 新華社）

第26屆「世界傑出女科學家成就獎」頒獎典禮日前在聯合國 教科文組織巴黎總部舉行，中國科學院院士顏寧身穿一條綠色新中式連衣裙，與四位獲獎女科學家上台領獎。顏寧致辭時勉勵全體女性研究者「請勇敢做自己」；會後並在微博 分享一個小觀察：「獲獎人們都穿著讓自己舒服的平底鞋或半跟鞋，不委屈自己」。

「世界傑出女科學家成就獎」頒獎典禮在聯合國教科文組織巴黎總部舉辦，深圳灣實驗室主任顏寧等五位從亞太地區、非洲與阿拉伯國家、 拉丁美洲與加勒比地區以及北美五大地區、350位候選人中脫穎而出的科學家獲頒2024年度的這一獎項。頒獎典禮現場，顏寧身穿一條綠色新中式連衣裙上台領獎。

作為獎項創辦以來第八位獲獎的中國科學家，顏寧在領獎時表示，在過去的17年裡，能與優秀的團隊成員們共事，是莫大的榮幸。正因為有他們的支持，今天才有機會站在這裡。同時她鼓勵所有正在觀看這場頒獎禮的女孩，「成為女科學家的道路或許充滿挑戰，但還不足以阻礙你前行的腳步。所以，請勇敢做自己（Be brave, be yourself！）。謝謝各位」。

中國科學家顏寧（右三）等5位科學家獲頒本年度「世界傑出女科學家獎」，以表彰她們在生命與環境科學領域的卓越貢獻，圖為頒獎典禮。（新華社）

深圳醫學科學院微博也發布了顏寧的獲獎感言，顏寧稱這份榮譽不僅是對個人努力的認可；對一路支持並激勵她的人們而言，也值得慶賀。顏寧覺得自己非常幸運，中學化學老師告訴她，「女孩子善於學習科學，要相信自己」。博士生導師施一公教授告訴她，「顏寧，你要志存高遠！一切皆有可能！」。

顏寧還在個人微博分享心得：「一個小觀察：獲獎人們都穿著讓自己舒服的平底鞋或半跟鞋，不委屈自己，要感謝的人委實太多，就不一一列舉了。謝謝你們給我勇氣、力量、和信心。」

另據香港 媒體報導，顏寧在獲獎之際用「自由自在」形容當下的狀態。她說，上班時間做行政，下班時間做科研，這兩件事在她身上並不衝突。顏寧表示，自己的人生態度是向死而生，無論是挑戰還是成就，要盡情享受過程、往前看。

聯合國教科文組織介紹，清華大學生命科學學院教授、深圳醫學科學院院長、深圳灣實驗室主任顏寧發現了多種介導離子和糖跨細胞膜運輸的膜蛋白原子結構，揭示了跨膜轉運的原理。她的卓越研究推進了癲癇和心律失常等多種疾病的相關研究，並指導了疼痛綜合征的治療。作為該領域的權威，顏寧「激勵著全球的女科學家，她還大力倡導研究和科學教育中的性別平等」。

來源：中国的声音